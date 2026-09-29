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שיא של כל הזמנים

זינוק חד במחיר הדלק: 52 אגורות בבת אחת • מה קרה?

ליטר בנזין 95 יעמוד על 8.27 ש"ח החל ממחר בחצות הלילה • במשרד האנרגיה טוענים כי העלייה נובעת ממחירי הנפט העולמיים ושער הדולר | הבלו שהופחת בספטמבר חוזר (כלכלה בארץ)

5תגובות
תחנת דלק (צילום: Photo by Jamal Awad/Flash90)

הדלק מתייקר לשיא של כל הזמנים: מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע היום (שלישי) כי בחצות הלילה שבין יום רביעי לחמישי (01.10.2026) יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) יעמוד על 8.27 שקלים לליטר - עליה דרמטית של 52 אגורות מהעדכון הקודם.

תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 26 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מהעדכון הקודם.

ההתייקרות, כך לפי משרד האנרגיה, מגיעה על רקע התפתחויות בשוק האנרגיה העולמי, כאשר המחיר הצפוי כולל את עדכון הבלו שהופחת בחודש הקודם ב-50 אגורות לליטר.

על פי המשרד, ההתייקרות נובעת מעלייה של כ-13% במחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים, על רקע עליית מחירי הנפט בעולם והמשך החששות מפני פגיעה באספקת הנפט וביציבות שוק האנרגיה העולמי. לכך נוספה גם התחזקות של כ-3% בשער הדולר, אשר השפיעה אף היא על מחיר הדלק בישראל.

במינהל הדלק והגז ציינו כי המחיר הצפוי כולל את עדכון הבלו שהופחת בחודש הקודם ב-50 אגורות לליטר, בהתאם להוראת השעה בצו הבלו, שתוקפה מיום 7/9/2026 עד סוף אוקטובר 2026. כלומר, ההפחתה שיזם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בתחילת ספטמבר מגיעה כעת לסיומה, והמחיר חוזר לעלות.
מחירי הדלקמחיר הדלק

5 תגובות

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5
יום לפני הבחירות הם יורידו ליום חשוב יעלו פי שתיים
חיים
4
תודה ביבי, תודה סמוץ', ותודה לשאר ממשלת הבלהות. בקרוב ניפרד, ולא נתגעגע.
רק לא ג ושס
3
זאת אומרת שהדלק עלה בסה"כ ב2 אגורות, ועוד 50 אגורות של המס שהורידו לכמה ימים והחזירו. אז מה כל כך דרמטי.
יוסי

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