נער בן 19 במצב קשה לאחר שהטרקטורון עליו נסע - התהפך

נער בן 19 נפצע הבוקר (שלישי) באורח קשה כאשר טרקטורון שבו נסע התהפך בשטח פתוח סמוך לישוב פצאל בבקעת הירדן. הנער פונה במסוק מד"א-הצלה אייר לבית החולים הדסה עין כרם במצב קשה עם חבלה רב מערכתית.

על פי הנמסר מדוברות מד"א, חובשים ופראמדיקים של מד"א הגיעו למקום בשיתוף כוח רפואה של צה"ל והחלו בטיפול רפואי מציל חיים בנער שנמצא מחוסר הכרה.

פראמדיקית מד"א אורית אוחנה תיארה את המצב בזירה: "הנער שכב לצד הטרקטורון כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל הרדמה והנשמה ומתן מנות דם ופינינו אותו במסוק מד"א הצלה אייר לבית החולים".

משטרת ישראל פתחה בחקירת תאונת דרכים עצמית שאירעה במעורבות הטרקטורון. שוטרי תחנת הבקעה נמצאים בזירת התאונה ובוחני תאונות הדרכים ממחוז ש"י בדרכם למקום לטובת חקירת נסיבותיה.

תאונות טרקטורונים בשטחים פתוחים מתרחשות מעת לעת ולעיתים מסתיימות בפציעות קשות. בחודש אוגוסט האחרון נהרג בחור חרדי בן 21 בתאונה דומה כאשר טרקטורון התהפך בשטח פתוח סמוך לנווה ארז.