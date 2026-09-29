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לאחר האירועים הקשים הלילה

נתניהו מגנה בחריפות את הלילה הסוער: "קומץ פורעים לא מייצג את המתיישבים"

ראש הממשלה מתח ביקורת חריפה על ההתפרעויות האלימות בשומרון • "גורם עוול עצום לציבור המתיישבים" | קרא לאכיפה מלאה נגד הפורעים (חדשות)

2תגובות
הצתת רכבים בכפר ג'אלוד | ארכיון (צילום: לפי סעיף 27א)

ראש הממשלה מסר הבוקר (שלישי) הודעה חריפה בעקבות ההתפרעויות האלימות שהתרחשו הלילה בשומרון. "אני מגנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות הלילה בשומרון ואת הפגיעה בכוחות הביטחון שהגיעו למקום לשמור על החוק והסדר", כך נמסר מלשכת ראש הממשלה.

נתניהו הדגיש כי "קומץ הפורעים לא מייצג את ציבור המתיישבים שומר החוק ביו"ש, גורם לו עוול עצום ומפריע לכוחותינו במילוי משימתם".

ראש הממשלה הוסיף ומסר: "אני מגבה את לוחמי ומג"ב שפועלים לסיכול הטרור ושומרים על הביטחון וקורא לרשויות האכיפה למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים".

למעלה ממאה פורעים בכפר ג'אלוד

האירועים התרחשו הלילה בכפר ג'אלוד בשומרון, כאשר למעלה מ-100 ישראלים התפרעו בניסיון למנוע את חזרתה של משפחה פלסטינית לביתה בכפר. המשפחה עזבה את ביתה לפני מספר חודשים בעקבות פשיעה לאומנית.

כחלק מהמאבק בחזרת המשפחה, הפורעים הציתו הלילה את הבית, חסמו צירים, הבעירו צמיגים ויידו אבנים לעבר כוחות הביטחון. בנוסף, הם הציתו רכבים בכפר ורכוש נוסף.

דובר צה"ל מסר כי "כוחות צה"ל ומג"ב פעלו במהלך הלילה במרחב הכפר ג'אלוד שבחטיבת שומרון, לפיזור פורעים ישראלים ולהגנה על תושבי הכפר".

האלה והרעלות שנתפסו ע"י השוטרים (צילום: דוברות המשטרה)

לפי צה"ל, "ההתפרעות החלה בשעה שתואמה חזרה של משפחה פלסטינית לביתה בכפר, אותו נאלצה לנטוש לאחר מספר אירועי פשיעה לאומנית נגדה. בשל האלימות, משימת השבת המשפחה לביתה לא הושלמה".

כתוצאה מהעימותים עם כוחות הביטחון, שלושה לוחמי מג"ב נפצעו באורח קל ונגרם נזק לרכב של כוחות הביטחון. שניים מהמתפרעים נעצרו.
בנימין נתניהוצה"למג"בפשיעה לאומניתג'אלוד
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2 תגובות

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2
אידיוט, בהמשך ההפקרות הזו אתה מביא עלינו חורבן נוסף. אחד לא הספיק לך?! לצד כל שאר האסונות במשמרות שלך. שוב תגיד שלא העירו אותך? שלא משכו בדש הבגד?? לך כבר! עם המשפחה המטורללת שלך.
רק לא ג ושס
1
רה"מ בנימין נתניהו כדי לנצח בבחירות חוק ריבונות על יו"ש תבצע עכשיו ביחד עם 140מילארד לתקציב הבטחון כדי משטרה ישראל תבצע אכיפה חוק מדינה ישראל גם ביו"ש ולא נקבל מטף כמו טבח 7.10 ענין זמן אותם מתפרעים קודם נקבל אישור דובר צ.ה.ל שלא מדובר בהסתה של חמאס ונוחב'ה ביו"ש מול משת"פ בן גביר כדי מאו
אלמגורס

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