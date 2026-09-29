ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הבוקר (שלישי) הודעה חריפה בעקבות ההתפרעויות האלימות שהתרחשו הלילה בשומרון. "אני מגנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות הלילה בשומרון ואת הפגיעה בכוחות הביטחון שהגיעו למקום לשמור על החוק והסדר", כך נמסר מלשכת ראש הממשלה.

נתניהו הדגיש כי "קומץ הפורעים לא מייצג את ציבור המתיישבים שומר החוק ביו"ש, גורם לו עוול עצום ומפריע לכוחותינו במילוי משימתם".

ראש הממשלה הוסיף ומסר: "אני מגבה את לוחמי צה"ל ומג"ב שפועלים לסיכול הטרור ושומרים על הביטחון וקורא לרשויות האכיפה למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים".

למעלה ממאה פורעים בכפר ג'אלוד

האירועים התרחשו הלילה בכפר ג'אלוד בשומרון, כאשר למעלה מ-100 ישראלים התפרעו בניסיון למנוע את חזרתה של משפחה פלסטינית לביתה בכפר. המשפחה עזבה את ביתה לפני מספר חודשים בעקבות פשיעה לאומנית.

כחלק מהמאבק בחזרת המשפחה, הפורעים הציתו הלילה את הבית, חסמו צירים, הבעירו צמיגים ויידו אבנים לעבר כוחות הביטחון. בנוסף, הם הציתו רכבים בכפר ורכוש נוסף.

דובר צה"ל מסר כי "כוחות צה"ל ומג"ב פעלו במהלך הלילה במרחב הכפר ג'אלוד שבחטיבת שומרון, לפיזור פורעים ישראלים ולהגנה על תושבי הכפר".