 דלג לתוכן הראשי
ההסתבכות בדרך לאומן

סוף לסאגת החסיד שגויס בכפייה באוקראינה: זה המקום שאליו יעבור

חסיד ברסלב מביתר עילית שנעצר בגבול ושובץ לחרקוב, יועבר לתפקיד עורפי כרופא בבית הרפואה באודסה | המהפך הושג בזכות קשרים ענפים ומאמצים דיפלומטיים של רבה הראשי של אודסה, הרב אברהם וולף, מול צמרת הצבא | כעת הוא יזכה לקבל מעטפת דתית מלאה, אוכל כשר, בית כנסת ומקווה (חרדים)

1תגובות
קרלינסקי עם הרב ויגלר (צילום: הקהילה היהודית באודסה)

דרמת גיוסו של יונתן קרלינסקי, חסיד מביתר עילית שנעצר בגבול אוקראינה: לאחר שבועות מתוחים של חוסר ודאות וחשש משיבוץ בקו האש באזור חרקוב, נמצא הפתרון המיוחל: קרלינסקי יועבר לשרת כרופא צבאי בבית הרפואה באודסה, במרחק ננגיעה ובסמיכות לקהילה היהודית המקומית.

התפנית התרחשה היום בעקבות התערבות ישירה ומאמצים דיפלומטיים מאחורי הקלעים.

רבה הראשי של אודסה ודרום אוקראינה, הרב אברהם וולף, קיים פגישות עם הגורמים הבכירים ביותר בצבא האוקראיני. תוך שימוש בקשרים ענפים של והפגנת רצון טוב מצד רשויות הצבא, הצליח הרב וולף לשנות את התמונה ולספק לחייל הטרי תנאי שירות יוצאי דופן, המוגדרים כ"קל"ב" (קרוב לבית) גרסת אוקראינה.

ההסדר החדש מעניק לקרלינסקי מעטפת רוחנית וגשמית מלאה, שתאפשר לו לשמור על אורח חייו החרדי באדיקות: אספקה שוטפת של אוכל כשר למהדרין מטעם הקהילה, גישה מלאה לבית הכנסת, למקווה ולכל שירותי הקהילה היהודית באודסה.

בסביבתו של קרלינסקי שוררת אנחת רווחה עצומה. מקורביו ביקשו להודות בחום לשליח חב"ד הרב וולף וציינו כי מדובר בנס גלוי: "אנחנו מודים מעומק הלב לרב ולקהילה שלא הרפו לרגע. התחושה היא של הקלה אדירה. הידיעה שהוא ישרת במקום בטוח, כשהוא מוקף בקהילה חמה שתדאג לכל מחסורו, היא כל מה שיכולנו להתפלל אליו".

המעבר של קרלינסקי לבית הרפואה באודסה צפוי להתבצע בימים הקרובים, ובכך ייחתם הסיפור העגום.
חב"דברסלבאודסהחרקוביונתן קרלינסקיאברהם וולףגיוס לצבא אוקראינה

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מה זאת אומרת ''ייחתם הסיפור העגום''?! זו ברירת מחדל. המקום שלו הוא בארץ ישראל לצד משפחתו.
ירושלים

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר