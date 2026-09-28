סוף לסאגת החסיד שגויס בכפייה באוקראינה: זה המקום שאליו יעבור

דרמת גיוסו של יונתן קרלינסקי, חסיד ברסלב מביתר עילית שנעצר בגבול אוקראינה: לאחר שבועות מתוחים של חוסר ודאות וחשש משיבוץ בקו האש באזור חרקוב, נמצא הפתרון המיוחל: קרלינסקי יועבר לשרת כרופא צבאי בבית הרפואה באודסה, במרחק ננגיעה ובסמיכות לקהילה היהודית המקומית.

התפנית התרחשה היום בעקבות התערבות ישירה ומאמצים דיפלומטיים מאחורי הקלעים.

רבה הראשי של אודסה ודרום אוקראינה, הרב אברהם וולף, קיים פגישות עם הגורמים הבכירים ביותר בצבא האוקראיני. תוך שימוש בקשרים ענפים של חב"ד והפגנת רצון טוב מצד רשויות הצבא, הצליח הרב וולף לשנות את התמונה ולספק לחייל הטרי תנאי שירות יוצאי דופן, המוגדרים כ"קל"ב" (קרוב לבית) גרסת אוקראינה.

ההסדר החדש מעניק לקרלינסקי מעטפת רוחנית וגשמית מלאה, שתאפשר לו לשמור על אורח חייו החרדי באדיקות: אספקה שוטפת של אוכל כשר למהדרין מטעם הקהילה, גישה מלאה לבית הכנסת, למקווה ולכל שירותי הקהילה היהודית באודסה.

בסביבתו של קרלינסקי שוררת אנחת רווחה עצומה. מקורביו ביקשו להודות בחום לשליח חב"ד הרב וולף וציינו כי מדובר בנס גלוי: "אנחנו מודים מעומק הלב לרב ולקהילה שלא הרפו לרגע. התחושה היא של הקלה אדירה. הידיעה שהוא ישרת במקום בטוח, כשהוא מוקף בקהילה חמה שתדאג לכל מחסורו, היא כל מה שיכולנו להתפלל אליו".

המעבר של קרלינסקי לבית הרפואה באודסה צפוי להתבצע בימים הקרובים, ובכך ייחתם הסיפור העגום.