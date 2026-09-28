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וּלְקַחְתֶּם לָכֶם

ממשיך את המסורת: רב הסלבס הגיש לראש"ל אתרוגים מובחרים

רב הסלבס מרדכי חסידים עלה לסוכתו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והעניק לו אתרוג תימני ואתרוג מרוקאי לחג הסוכות • במהלך הביקור הוגש גם הספר 'מראה כהן' על הגר"ש כהן זצ"ל, והראש"ל השיב בהקדשת 'ילקוט יוסף' (ברנז'ה)

2תגובות

איש החסד ורב הסלבס מרדכי חסידים עלה לביקור מיוחד בסוכתו של הראשון לציון, הגאון רבי .

במהלך הביקור העניק חסידים לראשון לציון אתרוג תימני ואתרוג מרוקאי מובחרים ומהודרים במיוחד.

לצד ארבעת המינים, הגיש חסידים לגר"י יוסף את הספר 'מראה כהן' – היצירה המקיפה על דמותו, תורתו והנהגתו של ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן זצוק"ל.

הודה לחסידים בחמימות והעניק לו את ספרו 'ילקוט יוסף' הלכות סוכות, תוך שהוא מברך אותו בברכת חג שמח ושפע ברכה.

ביקור זה מהווה המשך ישיר למסורת ארוכת שנים שנמשכת עוד מימיו של אביו, מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל: מדי שנה בשנה, ערב חג הסוכות, היה חסידים נוהג לעלות למעונו של מרן זצוק"ל ולהגיש לו הדסים מובחרים ואתרוגים. כעת, ממשיך חסידים את המנהג במעונו של בנו, הראשון לציון.

משם המשיך חסידים לביקור חג ולתפילת שחרית של חול המועד בסוכתו של יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי.

במהלך המפגש בסוכה, הציג חסידים בפני יו"ר ש"ס את האתרוגים המרוקאים המיוחדים שרכש לקראת החג. דרעי התפעל מיופיו והידורו של האתרוג המרוקאי הנדיר שהצליח רב הסלבס להשיג, ושיבח אותו על ההקפדה היתרה והמשך המסורת של הידור המצווה.

חסידים מעניק ארבעת המינים למרן זצ"ל
חסידים מעניק ארבעת המינים למרן זצ"ל
חסידים מציג לדרעי את האתרוג המובחר
חסידים מציג לדרעי את האתרוג המובחר
חסידים מציג לדרעי את האתרוג המובחר
הרב יצחק יוסףהראשון לציוןמרדכי חסידיםרב הסלבס

2 תגובות

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2
אתרוג מתנה עדיף להביא בערב החג
אריק
1
איך דרעי קשור? מה, הוא גדול הדור?! אבל התשובה היא שדרעי הוא נאמנם של גדולי הדור ולכן מגיע לו אתרוג מהודר!
שוקי

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