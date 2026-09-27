מעמד רב רושם התקיים אמש (מוצ״ש) בבית הכנסת ׳היזדים׳ בירושלים, כאשר בליל אושפיזין דיצחק התכנסו מרנן ורבנן לצד המוני בני תורה למעמד ׳הקבלת פני רבו’ לכבודו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, במסגרת השיעור השבועי ובהשתתפות רבני ערים, דיינים, ראשי ישיבות, חברי מועצת הרבנות הראשית ואישי ציבור מכובדים.

במהלך משאו המרכזי, נשא הראשל"צ פלפול בהלכות סוכה, כאשר קודם לדבריו נשאו הרבנים הגאונים דברים, בהם רבה של ת״א הגאון הרב זבדיה כהן, ראש ישיבת נזר התורה הרב זמיר כהן, רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ, רבה של שכונת ׳שמואל הנביא׳ הרב יצחק כהן ועוד.

במהלך דבריו, עמד הראשל"צ על חשיבות לומדי התורה ובירך את אישי הציבור וחברי הכנסת שיזכו למלא את שליחותם ולהגן על לומדי התורה שהם השמירה האמיתית של עם ישראל

לאחר משאו, עברו ההמונים להתברך ובהם רבני ערים, דיינים, חברי מועצת הרבנות הראשית איש ציבור ועוד.