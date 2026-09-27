מה נבקש הלילה באושפיזא דיעקב כדי לצאת "שלם"? | צפו 10 10 0:00 / 4:49 מה נבקש הלילה באושפיזא דיעקב כדי לצאת "שלם"? | צפו

אם אברהם מזוהה עם החסד ויצחק עם הגבורה, יעקב מזוהה בספרי הקבלה עם מידת התפארת, המידה שמחברת בין שני הקווים. אבל בפרק השלישי של "אושפיזין עילאין קדישין" בחר הרב אברהם מימון להתמקד דווקא במילה אחרת שמלווה את דמותו של יעקב: "שלם".

יעקב עבר חיים של מאבקים. הוא ברח מעשו, התמודד עם לבן, נאבק עם המלאך, שמע שעשו מתקדם לקראתו עם ארבע מאות איש, ולבסוף אומרת עליו התורה: "ויבוא יעקב שלם". לדברי הרב, זהו המפתח לעבודתו של הלילה: לבקש שגם לאחר מאבקים, פחדים וחסרונות - יוכל האדם להגיע אל המקום שלו שלם. לא רק אושפיזין: "תתן אמת ליעקב": חסד, גבורה ותפארת אחד המקורות החשובים מופיע בטור, אורח חיים סימן תי"ז. הטור מביא בשם אחיו רבי יחיאל שהמועדים נתקנו כנגד האבות: פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק וסוכות כנגד יעקב. הנימוק לסוכות הוא הפסוק שנאמר על יעקב: "ולמקנהו עשה סוכות". כלומר, יעקב אינו רק האושפיזין של הלילה השלישי. לפי המסורת שמביא הטור, יש קשר בין יעקב לבין חג הסוכות עצמו. שלוש שנים לשבת השחורה: המשפחות השכולות פקדו את קברי יקיריהם הי"ד באשדוד חיים רוזנבוים | 18:04 דמעות בבני ברק; ראש הישיבה נפרד בלי הספד מרעייתו הרבנית הצדקנית ע"ה חיים רוזנבוים | 17:43 הרב הסביר כי יעקב מזוהה עם מידת התפארת, הנמצאת בין החסד של אברהם לגבורה של יצחק ומחברת ביניהם. מכאן גם הקשר לפסוק "תתן אמת ליעקב". יעקב, לפי הקו שהציג הרב, אינו נדרש לעבור ממידה אחת לאחרת, משום שהתפארת עצמה כוללת את האיזון בין חסד לגבורה. הרב הביא בשם הבן איש חי גם רמז למילה "חג", שאותה דרש כחיבור של חסד וגבורה. מכאן עבר הרב למאמר חז"ל המפורסם: "יעקב אבינו לא מת". הגמרא במסכת תענית מביאה את הדברים בשם רבי יוחנן ומסבירה: "מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים". כאן, לפי הרב, מתחברת מידת האמת ליעקב - אמת היא דבר שאינו משתנה ואינו חדל, ולכן מסורות מאוחרות קישרו בין "תתן אמת ליעקב" לבין מאמר חז"ל על נצחיותו של יעקב. הרב הביא בהקשר הזה גם רמז בשם רבי שמשון מאוסטרופולי, שקשר בין "תתן אמת ליעקב" לבין אותו מאמר על נצחיותו של יעקב.

הרב אברהם מימון

"כשם שהצלת את יעקב אבינו": הסגולה להינצל מאויבים

הבקשה החזקה ביותר של אושפיזא דיעקב קשורה דווקא להצלה מאויבים ומקטרגים.

יעקב עצמו ניצב מול אחד הרגעים המפחידים בחייו כאשר עשו מתקדם לקראתו עם אותם ארבע מאות איש. התורה מתארת את פחדו של יעקב, את תפילתו ואת ההכנות שהוא עושה לקראת המפגש, ובכל זאת, יעקב יוצא ממנו בשלום.

לדברי הרב, מי שמתמודד היום עם מס הכנסה שפושט עליו, עיקול מהעירייה על החניה, סכסוך משפטי, שכן קשה, או כל מי שרודף אותו ומקיף אותו מכל עבר, יכול להיכנס לסוכה ולהתפלל: "כשם שהצלת את יעקב אבינו מיד עשו, כך תציל אותי ואת בני ביתי מכל צר ואויב".

במהלך השידור קשר הרב את הדברים גם לפסוק בתהילים: "כי סבבוני כלבים, עדת מרעים הקיפוני". הרב השתמש בפסוק כרמז לכוחות המקיפים את האדם ומבקשים להצר לו, וקישר זאת להגנת הסוכה. הרב הביא בשם "אמרי נועם" רמז שלפיו "סוכות" קשור בחשבון ל"כי סבבוני כלבים", והוסיף רמז נוסף הקושר את "סכך" לאותו ביטוי, כרמז לכוחות המקטרגים העליונים והתחתונים - הסוכה סגולה להינצל מאויבים רוחניים וגשמיים!

גם ארבע מאות אנשי עשו מקבלים בספרות הקבלית משמעות סמלית מעבר לסיפור המקראי, ככוחות השייכים לצד הטומאה והקטרוג.

שלמות בגוף, בממון ובתורה

"ויבוא יעקב שלם" - הגמרא במסכת שבת דורשת את המילה "שלם", "שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו".

שלוש השלמויות האלה, הסביר הרב, הופכות את אושפיזא דיעקב לזמן מתאים לבקש על אותם תחומים בדיוק.

שלם בגופו: תפילה על בריאות ורפואה.

שלם בממונו: תפילה על פרנסה, רווחה כלכלית וברכה בממון.

שלם בתורתו: תפילה על רוחניות, לימוד התורה ושמירה על הדרך.

לבקש שלא יהיה "מינוס", אלא שהפרנסה תהיה שלמה וברווח. יעקב מגיע לשכם לאחר כל מה שעבר, וחז"ל מדגישים שלא רק גופו נשמר, גם ממונו ותורתו נשארו שלמים.

הרב אברהם מימון ויוסי עבדו ב"אושפיזין עילאין"

לבקש על הילדים: שלא ישנו את שמם, לשונם ומלבושם

מתוך המילה "שלם" עבר הרב לרמז נוסף, המיוחס לחתם סופר: שלם = שמם, לשונם, מלבושם.

הרמז הזה מובא בשם החתם סופר במקורות מאוחרים, כחיבור לשלושת הדברים שעליהם שמרו ישראל כדי שלא להיטמע בין האומות.

מכאן הציע הרב להפוך את אושפיזא דיעקב גם לזמן של תפילה על הילדים: שיישארו מחוברים לזהותם, למסורתם ולדרך התורה.

סגולה לזיווג באושפיזא דיעקב: להיות אדם

בספר הזוהר נאמר שזכר ללא נקבה נקרא "פלג גופא", חצי גוף, וכאשר שני החלקים מתחברים נוצרת שלמות.

מכאן הציע הרב שמי שממתין לזיווג יוכל להתפלל באושפיזא דיעקב על השלמת הזיווג שלו, על חתונה בע"ה.

מהמאבק אל השלמות: הדרך של יעקב אל הסוכה

הרב חזר אל הפסוק "ויעקב נסע סוכותה", וקישר בין הרצף המקראי לבין מהות הלילה: יעקב חושש מעשו, נערך למפגש עמו, פוגש אותו, נפרד ממנו, ורק אז נוסע לסוכות. לדבריו, הסוכה מסמלת כאן מעבר מן העימות אל השקט, לא הימנעות ממנו.

יעקב אינו מגיע ל"שלם" משום שחייו היו קלים. הוא מגיע לשם אחרי לבן, אחרי המאבק בלילה עם המלאך, אחרי הפציעה בגיד הנשה, ואחרי הפחד מעשו וארבע מאות אנשיו. חז"ל אינם מתארים את השלמות כהיעדר מאבקים, אלא כמה שנבחן דווקא אחריהם.

זו, לדברי הרב, התפילה של אושפיזא דיעקב: לא לבקש חיים נטולי התמודדות, אלא לבקש לצאת ממנה שלם בגוף, בממון, בתורה ובמשפחה.

יוסי עבדו

מה מבקשים באושפיזא דיעקב?

לקראת סיום ריכז הרב את הבקשות המרכזיות של היום:

הצלה מאויבים וממקטרגים, הצלחה מול צרות ומשפטים, בריאות, פרנסה, שמירה על הילדים, התחזקות בתורה וזיווג.

המכנה המשותף לכולן הוא אותה מילה: שלם. לדברי הרב, אושפיזא דיעקב הוא הזדמנות לבקש שהאדם ייצא מן ההתמודדויות שלו עם שלמות בגוף, בממון, בתורה, במשפחה ובזהות הרוחנית.

את המשדר חתם הרב בברכה שזכות יעקב אבינו תעמוד לצופים ולבני ביתם, שיינצלו מכל צר ואויב ויזכו לישועות ולשלמות.

צפו בפרק המלא בראש הכתבה

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תחקיר, הפקה והגשה: יוסי עבדו

אורח: הרב אברהם מימון

צילום: נריה סעדיה

עריכה: דוד והבה

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