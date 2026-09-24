דווקא יצחק המזוהה עם גבורה ודין עומד בראש הלילה שבו מתחילה השמחה הגדולה של החג | הרב אברהם מימון מסביר איך הדין הופך לרחמים, מה אפשר לבקש באושפיזא דיצחק, למה רבי נחמן מציע לפעמים "לעשות צחוק" מהעצבות, ומה מסתתר מאחורי "מאה שערים", עשק, שטנה ורחובות? | "אושפיזין עילאין קדישין" עם יוסי עבדו - הפרק השני • צפו (אולפן כיכר)
למה מנהג האושפיזין אינו נזכר בתלמוד, מי באמת מגיע לסוכה בכל לילה, האם "אורח לא מזמין אורח" ומה עושים השנה כשהחג נכנס עם השבת? | הרב אברהם מימון חושף ארבע שיטות שונות, 91 נרות, שבעה כיסאות, סגולות לפרנסה ולשלום בית ומסורות מכתב יד תימני שלא הכניס אפילו לספר | "אושפיזין עלאין קדישין" - סדרה מיוחדת לחג הסוכות בהגשת יוסי עבדו • צפו (אולפן כיכר)
בשבת הקרובה קול השופר יידום, והחרדה מ"שנה קשה" תרחף שוב. אבל בעיר העתיקה, מניין אחד יפר את הדממה העולמית וישמיע תקיעות - ויציף מחדש את הדרמה שקרעה את ירושלים לפני 145 שנה | מהשופר שנפסל בהליכה למקווה, דרך הפולמוס הנפיץ על הר הבית ועד לפתרון המיסטי של המקובלים • יוסי עבדו כינס ב'אולפן כיכר' שלושה רבנים לדון בשאלת השאלות (חרדים)