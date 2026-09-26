יעקב אבינו התמודד עם לבן, פחד מעשו שהגיע מולו עם 400 איש, ואחרי כל המאבקים התורה מעידה עליו: "ויבוא יעקב שלם" | הרב אברהם מימון מסביר מה מבקשים באושפיזא דיעקב על אויבים, משפטים, פרנסה, ילדים וזיווג, ומה מסתתר מאחורי מידת האמת והתפארת? | "אושפיזין עילאין קדישין" עם יוסי עבדו • צפו (סוכות)
דווקא יצחק המזוהה עם גבורה ודין עומד בראש הלילה שבו מתחילה השמחה הגדולה של החג | הרב אברהם מימון מסביר איך הדין הופך לרחמים, מה אפשר לבקש באושפיזא דיצחק, למה רבי נחמן מציע לפעמים "לעשות צחוק" מהעצבות, ומה מסתתר מאחורי "מאה שערים", עשק, שטנה ורחובות? | "אושפיזין עילאין קדישין" עם יוסי עבדו - הפרק השני • צפו (אולפן כיכר)
למה מנהג האושפיזין אינו נזכר בתלמוד, מי באמת מגיע לסוכה בכל לילה, האם "אורח לא מזמין אורח" ומה עושים השנה כשהחג נכנס עם השבת? | הרב אברהם מימון חושף ארבע שיטות שונות, 91 נרות, שבעה כיסאות, סגולות לפרנסה ולשלום בית ומסורות מכתב יד תימני שלא הכניס אפילו לספר | "אושפיזין עלאין קדישין" - סדרה מיוחדת לחג הסוכות בהגשת יוסי עבדו • צפו (אולפן כיכר)