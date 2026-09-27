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פרשה חריגה

חשד מטריד בבני ברק: מי שתל מכשירי האזנה בלשכתו של ראש העיר?

סריקות העלו סימנים למכשירי האזנה בלשכת ראש העיר זייברט • בדיקת מצלמות האבטחה חשפה חשד לכניסה באמצעות צ'יפ של בכיר לשעבר | הפרשה החריגה בעירייה (חרדים)

2תגובות
(צילום: שאטרסטוק, צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

פרשה חריגה ומטרידה מתגלה בעיריית : סימנים ורמזים שהגיעו לידי גורמים בעירייה העלו חשד כי בלשכת ראש העיר חנוך זייברט הושתלו מכשירי האזנה. בעקבות החשדות הזמינה העירייה חברה המתמחה בסריקות לגילוי אמצעי האזנה, וביצעה בדיקה מקיפה במבנה העירייה.

לפי המידע שהגיע לידי "כיכר השבת", ממצאי הבדיקה הצביעו על כך שאכן היו בלשכת ראש העיר אמצעים החשודים כמכשירי האזנה, אלא שעד למועד הסריקה הם כבר הוסרו מהמקום. הממצאים מעלים חשד לפגיעה חמורה בפרטיות ובאמון הציבורי.

הדלפה | אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

בעירייה פנו לאחר מכן לצילומי מצלמות האבטחה בניסיון להבין מי נכנס ללשכה ומתי. לפי המידע שנבדק, עלה חשד כי מי שנכנס ללשכת ראש העיר והשתיל את האמצעים עשה זאת באמצעות צ'יפ כניסה שהיה משויך בעבר לאחד מבכירי העירייה.

בדיקת "כיכר השבת" מעלה כי בשלב זה טרם הוגשה תלונה במשטרה בפרשה. גורמים בעירייה מסרו כי לאחר החג צפויה הגשת תלונה, וזאת לאחר השלמת הבדיקות ואיסוף החומרים הרלוונטיים.

יצוין כי בשלב זה מדובר בחשדות שנבדקים בעירייה, וטרם נקבע מי עומד מאחוריהם או מה הייתה מטרת האמצעים החשודים. הפרשה מצטרפת לסדרה של אירועים מורכבים שעברו על עיריית בני ברק בתקופה האחרונה, לרבות המתיחות בין הנהלת העירייה לוועד העובדים על רקע צעדי התייעלות וקיצוצים.
בני ברקעיריית בני ברקהאזנהמכשירי האזנה

2 תגובות

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2
נדהמתי לראות איך מתנהלות הישיבה של העירייה , הזלזול במי שמביא בקורת עניינית ,האכילה האינסופית ,לא הרגיש כשליחות ציבורית אלא מעין שטיבל של בעלי בתים. כאב עז שהעיר הקדושה נתונה בידיים נהנתניות . ובמקום לעשות לפי היושר הצדק המוסר ע"פ התורה החלוקה היא לפי קבוצות וחברים וזה חלק מהסיבה שאני מתלבטת אם לה
יהודית
1
הרב אמנון יצחק קודש קודשים
לא לא

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