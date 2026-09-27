בעיצומו של חול המועד סוכות, הגיע הבוקר (ראשון) ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו לעיר אלעד, שם מסר שיעור מיוחד לכבוד החג בהיכל בית המדרש סלבודקה החדש. אולם בתום השיעור, נשא הגר"ד לנדו דברי חיזוק קצרים אך חריגים במיוחד, שבהם התייחס למצבו הקשה של עולם התורה בימים אלו.

"יעזרנו השם בתוך כל מקהלות רבבות עמך בית ישראל, שיתבטל מעלינו כל גזירות רעות", פתח ראש הישיבה את דבריו. מיד לאחר מכן, הוא הדגיש בחריפות: "כל עולם התורה עומד כעת לפני מערכה גורלית וקיומית, זה לא מערכה רגילה, זו מערכה של התורה בעצמה! זו מערכה על לומדי התורה! ואסור להקל ראש בזה".

ראש הישיבה סיים את דבריו בתפילה ובקריאה לחיזוק: "יהי רצון שנזכה לסיעתא דשמיא, ונוכל להמשיך ללמוד בעיון ביתר שאת, להיות מונחים בלימוד, שקועים הלימוד, ולא מקופיא בעלמא".