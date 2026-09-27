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"מערכה קיומית"

"זו מערכה של התורה בעצמה!" הגר"ד לנדו במסר חריג לצעירי הצאן | צפו

ראש הישיבה הגר"ד לנדו הגיע לאלעד למסור שיעור מיוחד לחול המועד • בתום השיעור נשא דברי חיזוק נוקבים על המערכה הגורלית של עולם התורה | "אסור להקל ראש בזה - זו מערכה על לומדי התורה" (חרדים)

1תגובות
דבריו של הרב לנדו הבוקר
דבריו של הרב לנדו הבוקר (צילום: שמוליק קורלנסקי)

בעיצומו של חול המועד סוכות, הגיע הבוקר (ראשון) ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו לעיר אלעד, שם מסר שיעור מיוחד לכבוד החג בהיכל בית המדרש סלבודקה החדש. אולם בתום השיעור, נשא הגר"ד לנדו דברי חיזוק קצרים אך חריגים במיוחד, שבהם התייחס למצבו הקשה של עולם התורה בימים אלו.

"יעזרנו השם בתוך כל מקהלות רבבות עמך בית ישראל, שיתבטל מעלינו כל גזירות רעות", פתח ראש הישיבה את דבריו. מיד לאחר מכן, הוא הדגיש בחריפות: "כל עולם התורה עומד כעת לפני מערכה גורלית וקיומית, זה לא מערכה רגילה, זו מערכה של התורה בעצמה! זו מערכה על לומדי התורה! ואסור להקל ראש בזה".

ראש הישיבה סיים את דבריו בתפילה ובקריאה לחיזוק: "יהי רצון שנזכה לסיעתא דשמיא, ונוכל להמשיך ללמוד בעיון ביתר שאת, להיות מונחים בלימוד, שקועים הלימוד, ולא מקופיא בעלמא".
אלעדהרב דב לנדוחול המועד סוכותגזירותעולם התורההגר"ד לנדוהרב דוב לנדו

1 תגובות

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כל השנים הצבעתי ע"פ ועשית ככל אשר יורוך אך כעת יש לתת את הדעת על נשים כמוני ,שלא רואות שום צורך להצביע ובטח לא למפלגה שלא עשתה עבורן דבר בשום תחום. אם אין ייצוג נשי לפחות שיהיה נציגות שידאגו לצרכי הקהילה מטעם המפלגה :חינוך,שיבוץ בסמינרים ובישיבות ,שלום בית ,עניני מיסים וכלכלה. המפלגה לא נותנת השקפה
יהודית

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