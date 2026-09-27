מול מקום המקדש; מאות יהודים נענעו את ארבעת המינים בכניסה להר הבית • גלריה
מחזה מרומם ומרגש נרשם הבוקר (ראשון, חול המועד סוכות) בין חומות ירושלים העתיקה, כאשר מאות יהודים התאספו לתפילת שחרית חגיגית בסמוך לכניסה להר הבית | באמירת הלל אחזו המתפללים בהתרגשות רבה בארבעת המינים וקיימו את מצוות החג בהתלהבות לקול שירה וזימרה ברוב עם (חרדים)
האם מותר לעסוק בקבלה מעשית גם כיום? ומה עומד מאחורי הקמעות, עין הרע, הכישופים והדיבוקים? | בפרק חדש של "יתגדל ויתקבל" בהגשת יוסי עבדו, הגאון רבי דניאל ביטון, ראש ישיבה ומייסד מכון "המאור", מציג כתבי יד נדירים של הרמ"ק, האדר"ת ומרן הבית יוסף, חושף את הסיפורים שמאחורי אלפי הספרים ונכנס גם אל עולם הקבלה המעשית • צפו בריאיון המלא (יתגדל ויתקבל)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם מותר לקנות תכשיטים, בגדים ומשחקים בחול המועד? • צפו (יהדות)
נציגי 'דגל התורה' מכל הארץ התאספו לכינוס השנתי של המפלגה כמדי חג הסוכות, בצל מהלך ההדחה הדרמטי של משה גפני ואורי מקלב מרשימת 'דגל התורה' לכנסת | ח"כ משה גפני נשא נאום פרידה והודה לנציגי המפלגה בכל הארץ | צפו (חרדים)
בטקס מושקע, בהשתתפות בני משפחתם הגאים, חגגו הבוגרים את הטייטל החדש: בעלי תואר בכלכלה וניהול, במדעי המחשב או בעבודה סוציאלית. מי בירך? מי התרגש? ומי האקדמאי הבכיר שנאם דווקא על חשיבות לימוד התורה? (לימודים)
רגע לפני ההמראה לציון באומן, ימים ספורים לפני השנה החדשה, יצא כתב "כיכר השבת" יוסי עבדו לטרמינל בנתב"ג כדי לפצח את החידה שמסעירה את המגזר: איך בחורי ישיבה המוגדרים כעריקים עוברים את משטרת הגבולות מתחת לאף של הרשויות? האם הצבא באמת פוחד להתעסק עם חסידי ברסלב, ואיך בדיוק מקיים רבי נחמן את ההבטחה למשוך את תלמידיו מהגיהנום? | צפו בתשובות המפתיעות מנתב"ג (חרדים)
דווקא יצחק המזוהה עם גבורה ודין עומד בראש הלילה שבו מתחילה השמחה הגדולה של החג | הרב אברהם מימון מסביר איך הדין הופך לרחמים, מה אפשר לבקש באושפיזא דיצחק, למה רבי נחמן מציע לפעמים "לעשות צחוק" מהעצבות, ומה מסתתר מאחורי "מאה שערים", עשק, שטנה ורחובות? | "אושפיזין עילאין קדישין" עם יוסי עבדו - הפרק השני • צפו (אולפן כיכר)
שעות ספורות לפני כניסת חג הסוכות, המונים מכל רחבי הארץ הגיעו לירושלים למסע הלווייתו של ראש ישיבת "השלום" וזקן המקובלים, הגאון הצדיק רבי דוד שלום בצרי זצ״ל, שנטמן בבית העלמין סנהדריה | בנו רבי יצחק הוכתר לממלא מקומו בראשות הישיבה (דיין האמת)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ליל חג הסוכות: חיוב אכילת 'כזית' לחם, האם מותר לאכול אותו עם סלטים, ומה צריכים לכוון בקיום המצוה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: הכמות והזמן - דיני אכילת הפת בלילה הראשון בסוכה • צפו (יהדות)
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': יום הכיפורים הסתיים, אבל המסע טרם הושלם. עכשיו באים אל הקב״ה מאהבה | בסוכה מחבק הקב״ה כל יהודי, והתשובה מאהבה הופכת אפילו את הזדונות לזכויות | זו השמחה הגדולה: לגלות כמה אנחנו יקרים לו. לייקר כל רגע בצילו, ולתת לה׳ את מה שהוא מבקש מאיתנו: את הלב (יהדות)
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