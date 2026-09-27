ביום ראשון של חול המועד מול מקום המקדש; מאות יהודים נענעו את ארבעת המינים בכניסה להר הבית • גלריה מחזה מרומם ומרגש נרשם הבוקר (ראשון, חול המועד סוכות) בין חומות ירושלים העתיקה, כאשר מאות יהודים התאספו לתפילת שחרית חגיגית בסמוך לכניסה להר הבית | באמירת הלל אחזו המתפללים בהתרגשות רבה בארבעת המינים וקיימו את מצוות החג בהתלהבות לקול שירה וזימרה ברוב עם (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:11