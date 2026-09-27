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ביום ראשון של חול המועד

מול מקום המקדש; מאות יהודים נענעו את ארבעת המינים בכניסה להר הבית • גלריה

מחזה מרומם ומרגש נרשם הבוקר (ראשון, חול המועד סוכות) בין חומות ירושלים העתיקה, כאשר מאות יהודים התאספו לתפילת שחרית חגיגית בסמוך לכניסה להר הבית | באמירת הלל אחזו המתפללים בהתרגשות רבה בארבעת המינים וקיימו את מצוות החג בהתלהבות לקול שירה וזימרה ברוב עם (חרדים)

תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בעיר העתיקה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
תפילת יום א' דחול המועד סוכות בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

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חול המועד סוכותהעיר העתיקהארבעת המינים

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