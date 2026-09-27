מתקרבים לבחירות: ועדת הבחירות המרכזית, בראשות השופט נעם סולברג, אישרה היום (ראשון) את 38 רשימות המועמדים שהוגשו לקראת הבחירות ואת אותיות הפתקים שנקבעו להן. האישור מגיע 19 ימים לאחר המועד האחרון להגשת הרשימות, ובכך נסגרת תמונת הרשימות והאותיות לקראת יום הבחירות שיתקיים בעוד חודש בדיוק, בכפוף להליכים המשפטיים הנוגעים לחלק מהרשימות.

בין המפלגות המרכזיות, ״רק״ נקבעה לרשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, ״דרך״ לישר! עם גדי איזנקוט, ״ל״ לישראל ביתנו, ״ב״ לעוצמה יהודית, ״אמת״ לדמוקרטים, ״כן״ לכחול לבן ו״ט״ לציונות הדתית וזהות.

ללא שינוי: הליכוד עם ״מחל״, התאחדות הספרדים שומרי התורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל - עם ״שס״, ויהדות התורה כרגיל נותרה עם האות ״ג״.

גם המפלגות החרדיות החדשות יותר קיבלו צירופי אותיות פחות מוכרים, בהם ״הציבור החרדי״ של מוטי לייטנר עם ״זך״, ״נר״ לרשימת ״צבע שחור - מגן עולם התורה״ ו״רץ״ למפלגת ״הקהל״.

גם בגזרה הערבית נרשמו החלטות משמעותיות: רע״ם והרשימה המשותפת אושרו על תנאי, עד להכרעת בית המשפט העליון. בנוסף, הוועדה קבעה כי הרשימה המשותפת מנועה מלהשתתף בבחירות וכן פסלה שני מועמדים מתוכה, יו״ר בל״ד סמי אבו שחאדה וח״כ עופר כסיף.

בין הרשימות שאושרו נמצאות גם מפלגות חדשות וקטנות יותר, בהן ״עמך ישראל״ בראשות עופר וינטר עם האות ״ך״, ״נעם לישראל״ בראשות אבי מעוז עם ״ני״ ו״ישראל תחילה״ בראשות שרן השכל עם ״י״.

אחת ההחלטות החריגות נוגעת לרשימת ״גן עדן״. הרשימה ביקשה בתחילה את צירוף האותיות ״יה״, אולם הוועדה לא אישרה את הבחירה בשל חשש לפגיעה ברגשות הציבור, ואישרה את הבחירה השנייה - האות ״ה״.

בסך הכול מדובר ב־38 רשימות שיתמודדו תחת אותיות שונות. האישור הרשמי מסמן את המעבר לשלב הבא במערכת הבחירות, כאשר המפלגות יוצאות לקמפיין והפתקים שיפגשו הבוחרים בקלפי מקבלים כעת את צורתם הסופית.