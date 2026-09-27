 דלג לתוכן הראשי
בחירות 2026

ועדת הבחירות אישרה: אלה האותיות שיקבעו איך תיראה ההצבעה שלכם בקלפי

ועדת הבחירות המרכזית אישרה את 38 רשימות המועמדים ואת אותיות הפתקים לקראת הבחירות, 19 ימים לאחר הגשתם • ש"ס, ג' והליכוד נותרו ללא שינוי, "דרך" לאיזנקוט, "רק" לבנט, "ב" לעוצמה יהודית • וגם: שתי רשימות שאושרו על תנאי ושתי מועמדויות שנפסלו (פוליטי)

3תגובות
ספירת קולות (צילום: אוליבייה פיטוסי/פלאש90)

מתקרבים לבחירות: ועדת הבחירות המרכזית, בראשות השופט נעם סולברג, אישרה היום (ראשון) את 38 רשימות המועמדים שהוגשו לקראת הבחירות ואת אותיות הפתקים שנקבעו להן. האישור מגיע 19 ימים לאחר המועד האחרון להגשת הרשימות, ובכך נסגרת תמונת הרשימות והאותיות לקראת יום הבחירות שיתקיים בעוד חודש בדיוק, בכפוף להליכים המשפטיים הנוגעים לחלק מהרשימות.

בין המפלגות המרכזיות, ״רק״ נקבעה לרשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, ״דרך״ לישר! עם גדי איזנקוט, ״ל״ לישראל ביתנו, ״ב״ לעוצמה יהודית, ״אמת״ לדמוקרטים, ״כן״ לכחול לבן ו״ט״ לציונות הדתית וזהות.

ללא שינוי: הליכוד עם ״מחל״, התאחדות הספרדים שומרי התורה, תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל - עם ״שס״, ויהדות התורה כרגיל נותרה עם האות ״ג״.

גם המפלגות החרדיות החדשות יותר קיבלו צירופי אותיות פחות מוכרים, בהם ״הציבור החרדי״ של מוטי לייטנר עם ״זך״, ״נר״ לרשימת ״צבע שחור - מגן עולם התורה״ ו״רץ״ למפלגת ״הקהל״.

גם בגזרה הערבית נרשמו החלטות משמעותיות: רע״ם והרשימה המשותפת אושרו על תנאי, עד להכרעת בית המשפט העליון. בנוסף, הוועדה קבעה כי הרשימה המשותפת מנועה מלהשתתף בבחירות וכן פסלה שני מועמדים מתוכה, יו״ר בל״ד סמי אבו שחאדה וח״כ עופר כסיף.

בין הרשימות שאושרו נמצאות גם מפלגות חדשות וקטנות יותר, בהן ״עמך ישראל״ בראשות עופר וינטר עם האות ״ך״, ״נעם לישראל״ בראשות אבי מעוז עם ״ני״ ו״ישראל תחילה״ בראשות שרן השכל עם ״י״.

אחת ההחלטות החריגות נוגעת לרשימת ״גן עדן״. הרשימה ביקשה בתחילה את צירוף האותיות ״יה״, אולם הוועדה לא אישרה את הבחירה בשל חשש לפגיעה ברגשות הציבור, ואישרה את הבחירה השנייה - האות ״ה״.

בסך הכול מדובר ב־38 רשימות שיתמודדו תחת אותיות שונות. האישור הרשמי מסמן את המעבר לשלב הבא במערכת הבחירות, כאשר המפלגות יוצאות לקמפיין והפתקים שיפגשו הבוחרים בקלפי מקבלים כעת את צורתם הסופית.
ועדת הבחירות המרכזיתבחירות 2026

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
כל העסק עם האותיות זה קשקוש בלבוש. הגיע הזמן להתקדם
Going
1
למה אין כאן את התנועה של אחי הרב יורם אברג'יל
אהבת ישראל
מרגיש לי כאילו קבעו שלא לדבר עליהם בכלל בכוונה
אהבת ישראל

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר