החזיק תשעה חטופים בשבי: חוסל מפקד חמאס בכיר בצפון הרצועה

צה"ל ושב"כ חיסלו השבוע בצפון רצועת עזה את המחבל מחמד חמד מחמד גבאין, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל היה מעורב באופן ישיר בהחזקתם של תשעה חטופים ישראלים בשבי החמאס לאורך המלחמה.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, גבאין החזיק בשבי את זיו ברמן, איתן מור, לירי אלבג, אגם ברגר, מתן אנגרסט, גלי ברמן, עמרי מירן, קית סגל ואלון אהל. התקיפה בוצעה ביום רביעי שעבר במטרה להסיר את האיום המיידי שהיווה המחבל על כוחות הביטחון ועל אזרחי ישראל.

בעת האחרונה קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, תוך שהוא פועל לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס. פעילותו כללה הפרה שיטתית של הפסקת האש המוסכמת, על פי ההודעה הרשמית של דובר צה"ל.

החיסול מצטרף לשורת פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בחודשים האחרונים נגד מפקדי חמאס שהיו מעורבים בהחזקת חטופים. בחודש אוגוסט חוסל המחבל מחמד משתהא, מפקד פלוגה בכיר בגדוד שאטי, שהחזיק שבעה חטופים ופשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. בסוף השבוע שעבר חוסל מחמוד עווד, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שהיה מעורב בהחזקת שבעה חטופים במנהרה תת-קרקעית.

חלק מהחטופים ששוחררו בעסקאות קודמות תיארו את תנאי השבי הקשים תחת שליטת מפקדי חמאס. שורד השבי איתן מור, שהוחזק על ידי גבאין, קיבל על עצמו לאחרונה להסיר את הקעקועים מגופו לקראת השנה החדשה, ושיתף כי ראה בכך "הזדמנות להתנקות פנימית ולהודות לאלוקים שהציל אותי".

שורד השבי מתן אנגרסט, שהוחזק אף הוא על ידי גבאין, שוחרר לפני כשנה מהשבי. במסוק בדרכו לבית החולים הוא כתב על שלט את שמות חבריו לטנק שנפלו במלחמה, ושוחח בווידאו עם שורד השבי קית סגל ששהה איתו בשבי.

כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי, כך נמסר מדובר צה"ל.