כמה כאבנו, כמה ייחלנו, כמה התפללנו וכמה ביקשנו שישובו בנים לגבולם, והנה במועד חג הסוכות, בסייעתא דשמיא אנו מתבשרים כי כבר בשעות הקרובות ישובו החטופים ארצה - מי למשפחתו תוך שמחה וצהלה ומי לקבורה אחרונה בהקלה ובעצב בל יתואר | רגע לפני חזרת הבנים, לאחר 737 בשבי, אנו מביאים לכם את השמות, התמונות והסיפורים הכואבים של החטופים החיים השבים (בארץ)
החטוף המבוגר ביותר ששמו היה ברשימת המשוחררים בשלב א' - נרצח. כך הודיעו היום בקיבוץ כיסופים, משם הוא נחטף | המשפחה של גלי וזיו ברמן - התאומים שנחטפו מכפר עזה בשמחת תורה, קיבלו מהשבים אות חיים ודיווחו כי השניים לא מוחזקים ביחד, וכי הם במצב לא טוב, זה מה שסיפרה הבוקר דודה שלהם (חדשות)