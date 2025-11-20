( צילום: זיו קורן )

משלחת של 17 שורדי שבי שחזרו לישראל לפני כחודש, יפגשו היום (חמישי) בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. בין המשתתפים יהיו התאומים גלי וזיו ברמן מכפר עזה שייפגשו לראשונה עם הנשיא בחדר הסגלגל. הם גם הכינו מתנה יהודית מרגשת.

במהלך המפגש המרגש, יעניקו התאומים לנשיא את המזוזה המקורית מפתח הבית השרוף שממנו נחטפו, בשכונת דור צעיר בכפר עזה. כזכור, שכונה זו נפגעה קשות במתקפת ה־7 באוקטובר ובתיה הושמדו כמעט לחלוטין. המזוזה שתוענק לנשיא נמצאה על ידי התאומים ברמן רק לפני שבוע, כאשר שבו לראשונה לביתם. המזוזה שרדה באורח פלא את השריפה הקשה שהתחוללה בבתיהם במהלך המתקפה.

התאומים ברמן עם המזוזה ששרדה בבית השרוף ( צילום: זיו קורן )

למזוזה צורף מכתב אישי ממשפחת ברמן, שנמסר לנשיא טראמפ ובו נכתב: “מתנה מכפר עזה – לכבוד נשיא ארצות הברית דונלד ג’יי טראמפ. מזוזה זו הוסרה באהבה מדלת חדרו של גלי, בביתנו בקיבוץ כפר עזה - קהילה שספגה זוועות בלתי נתפסות ב־7 באוקטובר 2023. המזוזה שרדה. גלי שרד. וכעת, פריט קדוש זה מוענק לך על שסייעת להציל את חייו.

"מתוך כבוד עמוק ותודה מעומק הלב, אנו מעניקים לך סמל קטן אך עוצמתי של הגנה ואמונה, שנשלף מתוך חורבן הטרגדיה, כמחווה של כבוד והערכה על פועלך בהשבת החטופים. מי ייתן והוא יעמוד כעדות מתמשכת לאומץ, לאמונה ולידידות הנצחית בין עמינו. משפחת ברמן״.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הכנסת )

שורדי השבי גלי וזיו ברמן מסרו: ״באנו לומר לנשיא ארצות הברית תודה על הפעולות הרבות שעשה למען שחרורנו. יחד עם זאת, חשוב לזכור שהמשימה עדיין לא הסתיימה. ישנם שלושה חללים חטופים שמוחזקים עדיין בעזה. עד שלא יחזרו כולם לא נוכל להתחיל את השיקום שלנו כחברה וכאומה״.

המפגש בבית הלבן נערך כחלק ממאמץ בינלאומי מתמשך לשמור את סוגיית השבויים והנעדרים במרכז סדר היום העולמי, ולחזק את המחויבות להחזרת כל החטופים לישראל.