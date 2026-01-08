אילוסטרציה. אין קשר בין התמונה לנאמר בכתבה ( צילום: Yossi Zamir/Flash90 )

רופא שיניים תושב מזרח ירושלים נעצר בידי שוטרי מחוז ירושלים לאחר שפרסם לפי החשד דברי הסתה והלל לארגון הטרור חמאס ברשתות החברתיות. כך מסרה היום (חמישי) המשטרה. מעצרו הוארך בבית המשפט.

הרופא נעצר במסגרת פעילות יזומה וממוקדת של שוטרי מרחב דוד במשטרת ישראל, בשיתוף עם חמ"ל תודעה של מחוז ירושלים. הוא נעצר לאחר חקירה שנפתחה בעקבות פרסום דברי שבח לחמאס. במהלך פעילות החקירה, איתרו השוטרים פרופיל ברשת החברתית ממנו עלה חשד לפרסום תכנים הכוללים דברי הסתה, שבח והלל לארגון הטרור חמאס. בעקבות פעולות חקירה מעמיקות, הצליחו החוקרים להתחקות אחר זהות החשוד - רופא השיניים. במהלך החקירה נחשפו החוקרים לתכנים נוספים של הסתה ותמיכה בטרור, אשר על פי החשד הוחזקו במכשירו הנייד של החשוד, וחלקם אף שותפו על ידו בפלטפורמות החברתיות השונות.

צילום מסך מתוך סרטון הסתה שפרסם רופא השיניים החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

הרופא, שגילו 45, נעצר אתמול ע"י בלשי מרחב דוד והועבר לחקירה בתחנת המשטרה. היום הובא בפני בית משפט השלום בירושלים, שם כאמור הוארך מעצרו במספר ימים לצורך המשך מיצוי פעולות החקירה.

"מחוז ירושלים במשטרת ישראל פועל לאורך כל השנה במרחב הדיגיטלי באמצעות חמ"ל התודעה, תוך שימוש ביכולות מבצעיות ומודיעיניות מתקדמות, במטרה לנטר, לסכל ולאכוף עבירות של הסתה ותמיכה בטרור", נמסר מהמשטרה.

"המשטרה תמשיך לפעול בנחישות נגד כל גורם המסית, משבח או תומך בטרור ברשת ובכל זירה אחרת, ותפעל למיצוי הדין עמו".