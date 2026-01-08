כיכר השבת
מאחורי החלוק

טיפול שורש: רופא שיניים מירושלים נעצר אחרי שגילו מה החזיק בטלפון

חקירה שנפתחה במשטרה בעקבות פרסום דברי הסתה נגד ישראל ושבח לארגון הטרור חמאס - הובילו אל רופא שיניים ממזרח ירושלים. אתמול הוא נעצר והיום הובא אל בית המשפט להארכת מעצר | במכשיר הטלפון שלו גילו תכנים נוספים של הסתה ואלימות (משפט בארץ)

1תגובות
אילוסטרציה. אין קשר בין התמונה לנאמר בכתבה (צילום: Yossi Zamir/Flash90)

רופא שיניים תושב מזרח ירושלים נעצר בידי שוטרי מחוז ירושלים לאחר שפרסם לפי החשד דברי הסתה והלל לארגון הטרור חמאס ברשתות החברתיות. כך מסרה היום (חמישי) המשטרה. מעצרו הוארך בבית המשפט.

הרופא נעצר במסגרת פעילות יזומה וממוקדת של שוטרי מרחב דוד במשטרת ישראל, בשיתוף עם חמ"ל תודעה של מחוז ירושלים. הוא נעצר לאחר חקירה שנפתחה בעקבות פרסום דברי שבח לחמאס.

במהלך פעילות החקירה, איתרו השוטרים פרופיל ברשת החברתית ממנו עלה חשד לפרסום תכנים הכוללים דברי הסתה, שבח והלל לארגון הטרור חמאס. בעקבות פעולות חקירה מעמיקות, הצליחו החוקרים להתחקות אחר זהות החשוד - רופא השיניים.

במהלך החקירה נחשפו החוקרים לתכנים נוספים של הסתה ותמיכה בטרור, אשר על פי החשד הוחזקו במכשירו הנייד של החשוד, וחלקם אף שותפו על ידו בפלטפורמות החברתיות השונות.

צילום מסך מתוך סרטון הסתה שפרסם רופא השיניים החשוד (צילום: דוברות המשטרה)

הרופא, שגילו 45, נעצר אתמול ע"י בלשי מרחב דוד והועבר לחקירה בתחנת המשטרה. היום הובא בפני בית משפט השלום בירושלים, שם כאמור הוארך מעצרו במספר ימים לצורך המשך מיצוי פעולות החקירה.

"מחוז ירושלים במשטרת ישראל פועל לאורך כל השנה במרחב הדיגיטלי באמצעות חמ"ל התודעה, תוך שימוש ביכולות מבצעיות ומודיעיניות מתקדמות, במטרה לנטר, לסכל ולאכוף עבירות של הסתה ותמיכה בטרור", נמסר מהמשטרה.

"המשטרה תמשיך לפעול בנחישות נגד כל גורם המסית, משבח או תומך בטרור ברשת ובכל זירה אחרת, ותפעל למיצוי הדין עמו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
תכתבו זה חשוב
באיזה מרפאה הוא עבד ????

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר