כיכר השבת
חייה ניצלו בנס

מטורף: נערה כמעט מתה בגלל שהתייעצה עם הבינה המלאכותית

נערה בת 18 הוכשה מנחש ארסי בבקעת הירדן לאחר שזיהוי באמצעות בינה מלאכותית קבע בטעות כי מדובר בנחש לא ארסי | לאחר שנגעה בו, הוכשה באצבע, פיתחה שיתוק ביד, הקאות וקושי חמור בנשימה | עובר אורח הזעיק חובש ומד"א פינה אותה במסוק לרמב"ם במצב קשה | לוכד נחשים קבע כי מדובר בשרף עין גדי, מהארסיים בישראל (בארץ)

2תגובות
(צילום: שאטרסטוק)

קבוצת בנות נסעה לפני כחודש למעיין בבקעת הירדן. בשעות הערב, אחת מהן, נערה בת 18, הזיזה קרשים וגילתה נחש שחור קטן ומגולגל. היא ניסתה לוודא באמצעות בינה מלאכותית שהנחש אינו ארסי. אולם, הבינה המלאכותית טעתה - טעות שכמעט עלתה בחייה של הנערה. היא הוכשה בידי הנחש ובתוך דקות ספורות לא הצליחה להזיז את ידה כלל וכמעט נחנקה.

על פי הדיווח ב-N12, כדי לוודא את הזיהוי, העלו הבנות תמונה לכמה פלטפורמות בינה מלאכותית. כולן אישרו: זהו זעמן שחור, נחש לא מסוכן. היא הרימה אותו בשתי אצבעות - ואז הרגישה דקירה באצבע השלישית. תוך דקות ספורות, המציאות המפחידה התבררה. השיתוק החל באצבע והתפשט בהדרגה לכל היד עד הכתף - ובסוף היא לא יכלה להזיז את ידה. בהמשך היא חשה חולשה חמורה, נשכבה על הקרקע והתחילה בסדרת הקאות שלא נפסקה. לאחר מכן היא הרגישה גם את הגרוע מכול: קושי מהותי בנשימה, על גבול החנק.

לרוע מזלה התברר שבמקום שבו היו הבנות לא הייתה קליטה סלולרית והן לא יכלו להתקשר לעזרה. למרות שבאותם רגעים המצב נראה חמור, אירוע מפתיע התרחש במזל גדול: לגמרי במקרה עבר במקום אדם עם טרקטורון, שהזעיק מיד חובש מהיישוב הקרוב.

במקביל, מצבה הדרדר במהירות וכוחות מד"א הזניקו למקום מסוק שפינה אותה לבית החולים רמב"ם שבחיפה במצב קשה מאוד. כשעה בלבד חלפה מרגע ההכשה ועד להגעתה לבית החולים.

למעשה היה זה שרף עין גדי - הנחש הארסי ביותר בישראל. למרות שמו, הוא לא חי רק בעין גדי אלא נפוץ ברוב האזורים המדבריים של הארץ, כולל בקעת הירדן עד הגלבוע. ההכשות ממנו נדירות מאוד, אבל כשהן קורות, הן מסוכנות ביותר. בשנת 2002 נפטר אדם מהיישוב רימונים כשניסה לאחוז בו בראש וחטף הכשה צידית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אני נתקלתי במקרה הפוך . שאלתי אתר ג'מיני אם יש ספק לגבי הטענה שיגאל עמיר לא רצח את רבין . התשובה היתה שברור מעל כל ספק שיגאל עמיר הוא נחש ארסי ..
גד אמיתי
1
זה לא מזל אלא סייעתא דשמיא
יהודי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר