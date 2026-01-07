מטורף: נערה כמעט מתה בגלל שהתייעצה עם הבינה המלאכותית

קבוצת בנות נסעה לפני כחודש למעיין בבקעת הירדן. בשעות הערב, אחת מהן, נערה בת 18, הזיזה קרשים וגילתה נחש שחור קטן ומגולגל. היא ניסתה לוודא באמצעות בינה מלאכותית שהנחש אינו ארסי. אולם, הבינה המלאכותית טעתה - טעות שכמעט עלתה בחייה של הנערה. היא הוכשה בידי הנחש ובתוך דקות ספורות לא הצליחה להזיז את ידה כלל וכמעט נחנקה.

על פי הדיווח ב-N12, כדי לוודא את הזיהוי, העלו הבנות תמונה לכמה פלטפורמות בינה מלאכותית. כולן אישרו: זהו זעמן שחור, נחש לא מסוכן. היא הרימה אותו בשתי אצבעות - ואז הרגישה דקירה באצבע השלישית. תוך דקות ספורות, המציאות המפחידה התבררה. השיתוק החל באצבע והתפשט בהדרגה לכל היד עד הכתף - ובסוף היא לא יכלה להזיז את ידה. בהמשך היא חשה חולשה חמורה, נשכבה על הקרקע והתחילה בסדרת הקאות שלא נפסקה. לאחר מכן היא הרגישה גם את הגרוע מכול: קושי מהותי בנשימה, על גבול החנק.

לרוע מזלה התברר שבמקום שבו היו הבנות לא הייתה קליטה סלולרית והן לא יכלו להתקשר לעזרה. למרות שבאותם רגעים המצב נראה חמור, אירוע מפתיע התרחש במזל גדול: לגמרי במקרה עבר במקום אדם עם טרקטורון, שהזעיק מיד חובש מהיישוב הקרוב.

במקביל, מצבה הדרדר במהירות וכוחות מד"א הזניקו למקום מסוק שפינה אותה לבית החולים רמב"ם שבחיפה במצב קשה מאוד. כשעה בלבד חלפה מרגע ההכשה ועד להגעתה לבית החולים.

למעשה היה זה שרף עין גדי - הנחש הארסי ביותר בישראל. למרות שמו, הוא לא חי רק בעין גדי אלא נפוץ ברוב האזורים המדבריים של הארץ, כולל בקעת הירדן עד הגלבוע. ההכשות ממנו נדירות מאוד, אבל כשהן קורות, הן מסוכנות ביותר. בשנת 2002 נפטר אדם מהיישוב רימונים כשניסה לאחוז בו בראש וחטף הכשה צידית.