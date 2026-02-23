העיתונאי עמית סגל סיפר בכנס מתנדבים של זק"א על הצעה שקיבל לדבריו מיו"ר האופוזיציה דאז, בנימין נתניהו, בתקופה שלפני הבחירות שנערכו לפני כשלוש שנים.

סגל תיאר כי הוזמן לפגישה במצודת זאב, שם הוצע לו המקום ה־14 ברשימת הליכוד לכנסת. לדבריו, הבין שההצעה אינה נובעת משיקולים אישיים אלא מרצון לחזק את הרשימה בקולות מהציונות הדתית על רקע מאבקים פוליטיים באותה תקופה. הוא השיב כי הוא מודה על ההצעה אך אינו מעוניין.

סגל הוסיף כי בהמשך אותו ערב קיבל שיחת וואטסאפ מנתניהו, שסיפר לו כי לאחר ששוחח עם רעייתו שרה, סבר שהמקום שהוצע אינו מספיק והציע לו מקום ריאלי יותר ואף תפקיד שר לבחירתו. "זאת הבטחה מביבי, אז זה בטוח יקרה", הוסיף הכתב בהומור.

סגל סיפר כי הוא השיב לנתניהו שהוא אינו מעוניין בתפקיד פוליטי, אך ציין כי לו היה נכנס לפוליטיקה היה מעוניין לקדם רפורמה במערכת המשפט. לדבריו, נתניהו השיב לו: "אתה עוד תתחרט על זה".

הכתב הוסיף וסיפר שכעבור מספר חודשים מונה שר המשפטים שקידם רפורמה משפטית, מהלך שעורר גל מחאות ברחבי הארץ. הוא סיפר כי בין המשתתפים בהפגנות היו גם חמיו וחמותו, תושבי מודיעין, שבחרו להפגין בעירם מול ביתו של שר המשפטים.

"אילו הייתי נענה להצעה והופך לשר משפטים, ייתכן שהיו יכולים לשלב בין ההפגנה לבין שמירה על הנכדים", סיכם הכתב בהלצה.