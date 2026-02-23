כיכר השבת
האשים את הליכוד בשחיתות

"תוריד אותו; למה מי אתה בכלל?" | צפו בתיעוד מהמהומה על הדוכן במליאה

חבר כנסת מיש עתיד עלה לנאום במליאה והאשים את הליכוד בשחיתות, סגן יושב ראש הכנסת מהליכוד זעם על דבריו, הוריד אותו מהדוכן ולאחר לחץ החזיר אותו | צפו (חדשות כנסת)

צפו במהומה במליאה
צפו במהומה במליאה (צילום: ערוץ כנסת)

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מ'יש עתיד', פנה לחברי כנסת מהליכוד והאשים אותם בשחיתות, היו"ר הוריד אותו מהדוכן ולאחר מכן הוא חזר.

סגלוביץ' אמר: "אתם יודעים ללהק בכנסת, חבר הכנסת בוסקילה, אני לא יודע איך שלחו אותך להגן על החוק המושחת הזה ואת ניסים ואטורי והשר זוהר של שלושת הכפים - כסף, כוח וכבוד".

סגן יושב ראש הכנסת ניסים ואטורי שניהל את הישיבה זעם ואמר: "איך אתה מדבר ככה? תורידו אותו מהדוכן".

לאחר מכן פרצה מהומה, כאשר אחד מחברי הכנסת ביש עתיד טען כי הוא לא יכול להוריד אותו וצעק: "למה מי אתה? אתה לא יכול להוריד אותו".

בשוך המהומה ולאחר סדרת ויכוחים, חבר הכנסת ואטורי נאלץ להחזיר את סגלוביץ לנאום במליאה.

