חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מ'יש עתיד', פנה לחברי כנסת מהליכוד והאשים אותם בשחיתות, היו"ר הוריד אותו מהדוכן ולאחר מכן הוא חזר.

סגלוביץ' אמר: "אתם יודעים ללהק בכנסת, חבר הכנסת בוסקילה, אני לא יודע איך שלחו אותך להגן על החוק המושחת הזה ואת ניסים ואטורי והשר זוהר של שלושת הכפים - כסף, כוח וכבוד".

סגן יושב ראש הכנסת ניסים ואטורי שניהל את הישיבה זעם ואמר: "איך אתה מדבר ככה? תורידו אותו מהדוכן".

לאחר מכן פרצה מהומה, כאשר אחד מחברי הכנסת ביש עתיד טען כי הוא לא יכול להוריד אותו וצעק: "למה מי אתה? אתה לא יכול להוריד אותו".

בשוך המהומה ולאחר סדרת ויכוחים, חבר הכנסת ואטורי נאלץ להחזיר את סגלוביץ לנאום במליאה.