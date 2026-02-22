כיכר השבת
פליטת פה או איום מכוון?

סגן יו"ר הכנסת באיום לאיראנים: "להם יש שטיחים פרסיים, לנו יש את מפעל הטקסטיל"

ח"כ ניסים ואטורי התבטא הערב באמירות חריגות בנוגע לאיראן, ואמר כי ישראל עשויה להשתמש ב"נשק שעוד לא השתמשנו בו" אם תחוש מאוימת ברמה קיומית |  "גם לנו יש עוד כלים שלא השתמשנו בהם, אף אחד לא רוצה לנסות אותנו" אמר (בארץ)

סגן יו"ר הכנסת, חבר הכנסת ניסים ואטורי החבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, איים הערב (ראשון) במרומז כי אם ישראל תרגיש מאוימת, היא עלולה להשתמש בנשק גרעיני.

בריאיון לקו נייעס חרדי "זירת החדשות" אמר ואטורי: "גם לנו יש עוד כלים שלא השתמשנו בהם. אף אחד לא רוצה לנסות אותנו, לא האיראנים ולא אף אחד. אני לא רוצה להרחיב יותר מדי".

ואטורי הוסיף ופיזר איומים מרומזים: "להם יש שטיחים פרסיים, לנו יש את מפעל הטקסטיל, אני לא חושב שאחד עומד מול השני ואם ישראל תשתמש בנשק הזה ביום הדין, אז שאף אחד לא יביא אותנו למצב של יום הדין".

בדבריו חורג ואטורי מהקו הרשמי של ישראל שמקפיד על עמימות ביטחונית ועל ניסוחים זהירים, ההתבטאות כללה רמיזות ישירות לשימוש באמצעים חריגים - מבלי לפרט למה התכוון.

מי לוקח את ההדיוט הזה ברצינות. מה הוא יודע מהחיים שלו
עובדיה
2
יאללה עראקצ'י וח'אמנאי לא תצליחו לעצור אותנו נעמוד איתן מול האיומים ונשמור על הארץ והעיר ישראל חזקה ומגובשת ומוכנה לכל אתגר אתם עלובים קטנים חולמים להיראות גדולים אבל כאן לא תמצאו הצלחה ובקרוב תבינו את העוצמה שלנו
אסף
1
ילד טיפש.
נועם

