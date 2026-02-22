סגן יו"ר הכנסת, חבר הכנסת ניסים ואטורי החבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, איים הערב (ראשון) במרומז כי אם ישראל תרגיש מאוימת, היא עלולה להשתמש בנשק גרעיני.

בריאיון לקו נייעס חרדי "זירת החדשות" אמר ואטורי: "גם לנו יש עוד כלים שלא השתמשנו בהם. אף אחד לא רוצה לנסות אותנו, לא האיראנים ולא אף אחד. אני לא רוצה להרחיב יותר מדי".

ואטורי הוסיף ופיזר איומים מרומזים: "להם יש שטיחים פרסיים, לנו יש את מפעל הטקסטיל, אני לא חושב שאחד עומד מול השני ואם ישראל תשתמש בנשק הזה ביום הדין, אז שאף אחד לא יביא אותנו למצב של יום הדין".

בדבריו חורג ואטורי מהקו הרשמי של ישראל שמקפיד על עמימות ביטחונית ועל ניסוחים זהירים, ההתבטאות כללה רמיזות ישירות לשימוש באמצעים חריגים - מבלי לפרט למה התכוון.