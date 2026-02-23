חבר הכנסת מאיר פרוש, נאם הערב (שני) במליאת הכנסת ותקף את ראשי האופוזיציה שלא פוסקים להילחם בלומדי התורה ובציבור החרדי.

"אני רוצה לנצל את הדקות הבודדות שעומדות לרשותי", פתח פרוש ואמר: "כדי לדבר אתכם על נושא שחשוב גם כן. "ממשלת הלוזרים". כן, מה ששמעתם. היום מכהנים בישראל שתי ממשלות, הממשלה הנבחרת, ו"ממשלת הלוזרים". אתם מכירים את המושג "ממשלת צללים" מבריטניה? אז אצלנו זו "ממשלת הלוזרים" של אנשים שהמשותף היחיד ביניהם הוא הכישלון".

פרוש המשיך ואמר: "את "ממשלת הלוזרים" מרכיבים חברים משלל מפלגות, חלק מכהנים כחברי כנסת וחלקם רוצים לכהן. המשותף לכולם הוא שהם כיהנו בממשלה הקודמת, ונכשלו, כמו שלוזרים נכשלים. חברי "ממשלת הלוזרים" הם רבים, ואני אֶמְנֶה את המרכזיים שבהם לפי סדר הא"ב כדי לא לפגוע באף אחד".

"נפתלי בנט

יאיר גולן

יועז הנדל

איווט ליברמן

נפתלי בנט".

עוד תקף פרוש: "יש גם כאלו שמתלבטים עדיין אם הם רוצים להיות חברים ב"ממשלת הלוזרים", כמו גדי אייזנקוט ובני גנץ, שהם רגל פה ורגל שם. מה מייחד את חברי "ממשלת הלוזרים"? אין להם שום דבר אמיתי להציע לאזרחי ישראל. אז מה הפתרון שלהם כדי להצדיק את כהונתם? הסתה, פילוג, שנאה, ועוד שלל דברים שהם בעצם, עוד מאותו דבר".

"והתחרות קשה", הוסיף פרוש: "ליברמן רוצה להריץ אותנו למזבלה, לפיד רוצה לשלול מאיתנו את זכות הבחירה, הנדל רוצה שיזרקו אותנו ממקומות העבודה, ובנט בכלל גאון – הוא יודע מה שאנחנו לא יודעים, אם רק הוא יפרסם תוכניות במילארדי שקלים כל החרדים ירוצו להצביע לו, כמו שהוא בטח הסביר בספרון "איך לנצח מגפה".

לסיום אמר פרוש: "בינתיים, הלוזרים מתחרים ביניהם מי יותר לוזר, והקרב קשה – כל יום מתפרסם סקר בו לוזר אחר מוביל בתחרות מי יותר קרוב לאחוז החסימה. ראש האופוזיציה שנאם פה לפני כמה שעות בדרך כלל מנצח בתחרות הזו על אחוז החסימה. לוזרים יקרים, תנו לי לתת לכם ספוילר, זה לא יעזור לכם. טומי לפיד ניסה את זה, זה עבד כמה שנים בודדות, אבל זה נגמר במפח נפש. חבל לכם".