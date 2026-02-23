כיכר השבת
"טומי לפיד כבר ניסה" | צפו

פרוש במתקפה חריפה נגד הנלחמים בלומדי התורה; זה מי שהציב ברשימת 'הלוזרים'

"את "ממשלת הלוזרים" מרכיבים חברים משלל מפלגות, חלק מכהנים כחברי כנסת וחלקם רוצים לכהן. המשותף לכולם הוא שהם כיהנו בממשלה הקודמת, ונכשלו", תקף חבר הכנסת מאיר פרוש את ראשי האופוזיציה | צפו (חדשות חרדים)

1תגובות
צפו בדבריו של ח"כ פרוש | צפו
צפו בדבריו של ח"כ פרוש | צפו| צילום: צילום: ערוץ כנסת
צפו בדבריו של ח"כ פרוש | צפו (צילום: ערוץ כנסת)

חבר הכנסת מאיר פרוש, נאם הערב (שני) במליאת הכנסת ותקף את ראשי האופוזיציה שלא פוסקים להילחם בלומדי התורה ובציבור החרדי.

"אני רוצה לנצל את הדקות הבודדות שעומדות לרשותי", פתח פרוש ואמר: "כדי לדבר אתכם על נושא שחשוב גם כן. "ממשלת הלוזרים". כן, מה ששמעתם. היום מכהנים בישראל שתי ממשלות, הממשלה הנבחרת, ו"ממשלת הלוזרים". אתם מכירים את המושג "ממשלת צללים" מבריטניה? אז אצלנו זו "ממשלת הלוזרים" של אנשים שהמשותף היחיד ביניהם הוא הכישלון".

פרוש המשיך ואמר: "את "ממשלת הלוזרים" מרכיבים חברים משלל מפלגות, חלק מכהנים כחברי כנסת וחלקם רוצים לכהן. המשותף לכולם הוא שהם כיהנו בממשלה הקודמת, ונכשלו, כמו שלוזרים נכשלים. חברי "ממשלת הלוזרים" הם רבים, ואני אֶמְנֶה את המרכזיים שבהם לפי סדר הא"ב כדי לא לפגוע באף אחד".

"

יאיר גולן

יועז הנדל

איווט ליברמן

נפתלי בנט".

עוד תקף פרוש: "יש גם כאלו שמתלבטים עדיין אם הם רוצים להיות חברים ב"ממשלת הלוזרים", כמו גדי אייזנקוט ובני גנץ, שהם רגל פה ורגל שם. מה מייחד את חברי "ממשלת הלוזרים"? אין להם שום דבר אמיתי להציע לאזרחי ישראל. אז מה הפתרון שלהם כדי להצדיק את כהונתם? הסתה, פילוג, שנאה, ועוד שלל דברים שהם בעצם, עוד מאותו דבר".

"והתחרות קשה", הוסיף פרוש: "ליברמן רוצה להריץ אותנו למזבלה, רוצה לשלול מאיתנו את זכות הבחירה, הנדל רוצה שיזרקו אותנו ממקומות העבודה, ובנט בכלל גאון – הוא יודע מה שאנחנו לא יודעים, אם רק הוא יפרסם תוכניות במילארדי שקלים כל החרדים ירוצו להצביע לו, כמו שהוא בטח הסביר בספרון "איך לנצח מגפה".

לסיום אמר פרוש: "בינתיים, הלוזרים מתחרים ביניהם מי יותר לוזר, והקרב קשה – כל יום מתפרסם סקר בו לוזר אחר מוביל בתחרות מי יותר קרוב לאחוז החסימה. ראש האופוזיציה שנאם פה לפני כמה שעות בדרך כלל מנצח בתחרות הזו על אחוז החסימה. לוזרים יקרים, תנו לי לתת לכם ספוילר, זה לא יעזור לכם. טומי לפיד ניסה את זה, זה עבד כמה שנים בודדות, אבל זה נגמר במפח נפש. חבל לכם".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
חחחח חזק פורוש
יוסף חיים נעים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר