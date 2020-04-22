פרשת ה"אברכים לחצי יום" מסתבכת: בעוד סגן השר מוזס חוגג את ה"הישג" המפוקפק של היתר לאברכים לצאת לעבודה לחצי יום, בכירים בסיעת יהדות התורה ממהרים לצנן את התלהבותו: "מדובר בספין יחצ"ני גרוע שיחזור אלינו כבומרנג". ראשי ישיבות: "ממתי נציג חרדי מתגאה בהסדר שיוציא אברכים לעבודה?" (חרדים)
במסגרת הסכם הרוטציה ביהדות התורה, חבר-הכנסת הרב אליעזר-מנחם מוזס, ימונה בחודש אדר לסגן שר החינוך - כך נודע ל"כיכר השבת". במסגרת תפקידו הבא, הוא ערך היום ביקור מקיף בעיר בית-שמש, בשורת מוסדות חרדיים. מסתמן: ח"כ לשעבר ישראל אייכלר ימונה ליו"ר סיעת "יהדות התורה" (אקטואליה)
שנה סוערת במיוחד חלפה על יו"ר ועדת הכספים משה גפני, סגן שר הבריאות יעקב ליצמן וסגן שר החינוך מאיר פרוש. עכשיו, בתום השנה, יועציהם נענו לפניית "כיכר השבת" וסיכמו את שנת תש"ע בטורים אישיים. מאחורי הקלעים של הפרשות החמות ביותר במגזר החרדי, בהם היו מעורבים השלושה. בלעדי (מסכמים, בכיכר)
שר החינוך גדעון סער מתכוון לאשר ´מוסד פטור´, ללא תקצוב, לבית-הספר החסידי בעמנואל. סגן שר החינוך, הרב מאיר פרוש, מודאג. בפגישה סגורה עם חסידי סלונים, הביע חשש מההשלכות: "על כל בעיה שתצוץ במוסד חרדי יעניקו ´מוסד פטור´ ויבטלו תקציבים למוסדות רבים ברחבי הארץ". חשיפה (חרדים)
ישיבת סיעה מיוחדת של יהדות התורה נערכה במאהל המיוחד שהקים מאיר פרוש ברחבת בית-הכלא מעשיהו - שם כלואים האברכים. "ההחלטה על הימנעות בהצבעת אי-אמון בממשלה היום בכנסת - מהווה תמרור אזהרה לראש-הממשלה", אומר סגן שר הבריאות יעקב ליצמן בשיחה עם "כיכר השבת". דיווח, גלריה (חרדים)
שעות לפני תשובת בג"צ בעניין קיום החלטות הצדדים בפרשת עמנואל - פונה סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש אל נשיא המדינה שמעון פרס שיתערב בפרשה הסבוכה. ל"כיכר השבת" נודע כי פרוש ביטל ביקור ממלכתי בארגנטינה, בשל הוראת הרבנים שיתחיל להיערך לעצרת ענק נגד התערבות בג"צ (חינוך, חדשות)
בשיחה עם כיכר השבת, מתקשה הרב מנחם פרוש שי´ לדבר על ידידו הקרוב בלשון עבר. הוא פורץ בבכי מר, קורע לב. "חבל על דאבדין, אין עוד עסקנים כמוהו, גדולה האבידה ואין לה תמורה. הרב לורנץ היה אדם חכם ונבון שידע לשמור על העקרונות, ועשה הכל כדי להשיג את המטרה", אומר הרב פרוש בבכי. האזינו
מאז התבוסה לראשות עיריית ירושלים, סירב סגן שר החינוך מאיר פרוש לדבר על ההשלכות. היום, הוא שבר את חומת השתיקה ודיבר על שרשרת האירועים בירושלים: "כל האירועים נוצרו בעקבות ההחלטה המטופשת לפתוח את החניון בשבת". הוא מדבר על ברקת ועל הקרב אמש בין החרדים למשטרה. בואו להאזין (חרדים)
היום ב"סלחתי כדבריך" סגן שר החינוך מאיר פרוש עונה על השאלון המורחב שלנו. פרוש עמד במרכז סערת הבחירות לראשות עיריית ירושלים כאשר התמודד מול ניר ברקת ולא זכה לתמיכת חלק מהציבור החרדי בירושלים. בנוסף, הוא הביא לפתיחתו של עיתון "המבשר" וקרא תיגר על השליטה המוחלטת של "המודיע" בעיתונות האגודאית הרשמית
בתגובה לפסיקת הבג"ץ מהשבוע שעבר אומר סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש: "בחינוך העצמאי אין אפליה על רקע עדתי, גם ביה"ס המדובר מכיל בנות ספרדיות. הסירוב לקבלם נובע מרקע דתי ולא עדתי". מה יעלה בגורל פסיקת הבג"ץ? לדברי סגן השר, תיערך ישיבה בהנהלת הרשת והרשת תפעל לפי הוראות הרבנים (חרדים)