כיכר השבת
ושוב, עצור ספרדי

באר שבע: האברך הרב דניאל פינטו, נעצר הלילה בביתו לעיני אשתו וילדיו ע"י המשטרה הצבאית

המרדף של המשטרה הצבאית אחר בני עדות המזרח ותושבי הפריפריה אינו פוסק | האברך הרב דניאל פינטו, בן 28, נעצר הלילה בביתו בבאר שבע לעיני אשתו וילדיו ע"י כוחות המשטרה הצבאית | נגד פינטו יצא צו מעצר בשל כך שלא התייצב בלשכת הגיוס לאחר שקיבל צווי גיוס לביתו (חרדים)

מעצר. ארכיון (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

רדיפת עולם התורה: האברך הרב דניאל פינטו, בן 28, נעצר הלילה (בין ראשון לשני) בביתו בבאר שבע לעיני אשתו וילדיו ע"י כוחות המשטרה הצבאית. נגד פינטו יצא צו מעצר בשל כך שלא התייצב בלשכת הגיוס לאחר שקיבל צווי גיוס לביתו.

ושוב, צה"ל באמצעות זרוע האכיפה שלו מציג אכיפה בררנית ורדיפה אחר בני עדות המזרח המתגוררים בפריפריה ומגיע עד דלת ביתם, בעוד העריקים מהמיינסטרים הליטאי והחסידי נעצרים רק במקרה של היתקלות עם כוחות המשטרה במהלך הפגנות.

כפי שדיווחנו הבוקר, כוח המשטרה הצבאית הגיע לבית האברך ולאחר שהוא זוהה, הוא נעצר באופן מיידי ונשלח לכלא הצבאי.

בני משפחתו של האברך פנו למערכת 'צבע שחור' של 'הפלג הירושלמי' לאחר ביצוע המעצר אך למפגינים לא הייתה דרך לסייע במניעת המעצר שכן האברך כבר נלקח מהבית.

עורך הדין מנחם שטאובר מייצג את הבחור וכן ייצג את הבחור ישיבה החסידי שנעצר בסיני לאחר שניסה לצאת עם דרכון זר ושוחרר בתחנה ללא הסגרה.

בהודעת ארגון 'נותנים גב' נכתב בין היתר: "המשטרה הצבאית עצרה אברך כולל ב"עוון" לימוד תורה, בביתו בעיר באר שבע. המשפחה פנתה למערכת צבע שחור לאחר ביצוע המעצר. עוה"ד שלמה חדד מטעם הארגון מטפל במקרה. כמו כן, המשפחה מקבלת מענה ותמיכה מטעם הארגון".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר