רדיפת עולם התורה: האברך הרב דניאל פינטו, בן 28, נעצר הלילה (בין ראשון לשני) בביתו בבאר שבע לעיני אשתו וילדיו ע"י כוחות המשטרה הצבאית. נגד פינטו יצא צו מעצר בשל כך שלא התייצב בלשכת הגיוס לאחר שקיבל צווי גיוס לביתו.

ושוב, צה"ל באמצעות זרוע האכיפה שלו מציג אכיפה בררנית ורדיפה אחר בני עדות המזרח המתגוררים בפריפריה ומגיע עד דלת ביתם, בעוד העריקים מהמיינסטרים הליטאי והחסידי נעצרים רק במקרה של היתקלות עם כוחות המשטרה במהלך הפגנות.

כפי שדיווחנו הבוקר, כוח המשטרה הצבאית הגיע לבית האברך ולאחר שהוא זוהה, הוא נעצר באופן מיידי ונשלח לכלא הצבאי.

בני משפחתו של האברך פנו למערכת 'צבע שחור' של 'הפלג הירושלמי' לאחר ביצוע המעצר אך למפגינים לא הייתה דרך לסייע במניעת המעצר שכן האברך כבר נלקח מהבית.

עורך הדין מנחם שטאובר מייצג את הבחור וכן ייצג את הבחור ישיבה החסידי שנעצר בסיני לאחר שניסה לצאת עם דרכון זר ושוחרר בתחנה ללא הסגרה.

בהודעת ארגון 'נותנים גב' נכתב בין היתר: "המשטרה הצבאית עצרה אברך כולל ב"עוון" לימוד תורה, בביתו בעיר באר שבע. המשפחה פנתה למערכת צבע שחור לאחר ביצוע המעצר. עוה"ד שלמה חדד מטעם הארגון מטפל במקרה. כמו כן, המשפחה מקבלת מענה ותמיכה מטעם הארגון".