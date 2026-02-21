כיכר השבת
בקידוש בבית מדרש בעיר

זעזוע בעיר התורה | החיד"א וייס, מבכירי הדיינים בדורנו הותקף בעיצומה של שבת

סערה וזעזוע בעיר התורה והחסידות בני ברק, הגאון המפורסם רבי חיים יוסף דוד וייס המכונה 'החיד"א', רבם של חסידי סאטמר באנטווערפן ואחיו היחיד של האדמו"ר הנגיד מהורדנקא, הותקף בשבת בבוקר בביהמ"ד באבוב 45 בבני ברק • במשך דקות ארוכות הטיח המחוצף דברים קשים בפני הדיין על רקע פסקיו עבור נחלת הכלל • התגובה המדהימה של הדיין וההיערכות הדרמטית לקראת החתונה ביום שלישי (חרדים)

הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס (צילום: ארכיון 'כיכר השבת')

השבת האחרונה בעיר התורה והחסידות עמדה בצל תקרית מזעזעת, שעוררה גלים של זעם בקרב גדולי התורה ותושבי העיר. הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס, הדיין הבכיר מאנטווערפן המכונה "החיד"א", הותקף לעיני הקהל בעת ששהה בשמחת הקידושא רבא לנכדו.

האירוע המקומם התרחש בבית המדרש של חסידות באבוב 45 ברחוב חגי, שם נערכה שמחת ה'אופרוף' לנכדו של הדיין. הדיין הבכיר, שישב במזרח הכבוד ופלפל בדברי תורה עם הרבנים והאדמו"רים שהסבו לשולחן, הופתע כאשר אדם ניגש אליו והחל להטיח בו מילים קשות ופוגעניות בחוצפה אדירה.

התקיפה המילולית, שנמשכה כעשר דקות תמימות, הגיעה על רקע פסקי הלכה שפסק הדיין לאחרונה בענייני נחלת הכלל. הקהל הרב ששהה במקום, ובמיוחד בני המשפחה והרבנים, נרעשו מהביזיון הנורא וביקשו להגיב בחריפות ולהרחיק את המחוצף מהמקום.

אלא שכאן התגלתה גדלותו הרוחנית של החיד"א. בשיא שלוותו, סימן הדיין בידו למקורביו ולנוכחים שלא לענות מאומה. הוא הביט בפניו של התוקף בשלווה סטואית, נתן לו לשפוך את זעמו עד תום. כאשר סיים המחוצף את דבריו, הפטיר לעברו הדיין בנחת "גוט שבת", והמשיך בשיחתו התורנית עם הרבנים כאילו לא אירע דבר.

האירוע הפך תוך שעות לשיחת היום בבני ברק ובריכוזי החסידות בעולם. הדיין הבכיר, המכהן כרב חסידי סאטמר באנטווערפן, הוא אחיו היחיד של האדמו"ר הנגיד מהורדנקא המתגורר במנצ'סטר, ונחשב לאחת הדמויות ההלכתיות הבולטות ביהדות אירופה. הפגיעה בו נחשבת לחוצפה משמעותית.

החיד"א וייס בשיחה עם אחיו האדמו"ר מהורדנקא (צילום: מ.א. נוימן)

מקורבי הדיין מציינים כי ביום שלישי הקרוב צפויה להיערך שמחת החתונה הגדולה לנכדו של החיד"א באולמי "גני הדקל" בבני ברק. בשעות אלו נערכות ישיבות דחופות עם גורמי המקצוע והאבטחה, כדי להבטיח שהשמחה תעבור בשלום ולמנוע הישנות של מקרים מחפירים מעין אלו.

החיד"א וייס בריקוד במצווה טאנץ בשמחה של נכדו (צילום: מ.א. נוימן)

"לא נשלים עם ביזיון תלמידי חכמים בתוככי בני ברק", אומרים בעסקונה החרדית. "מי שירים יד או יפתח פה נגד הדיין ייתקל בתגובה נחושה".

