התפללו: דובר זק״א ישראל חסיד אושפז בטיפול נמרץ לב

ישראל חסיד, דובר זק״א, אושפז בימים האחרונים ביחידה לטיפול נמרץ לב בבית החולים ‘שערי צדק’ בירושלים, לאחר שעבר אירוע לבבי חמור.

חסיד, המוכר בפעילותו הענפה בזירות קשות ובאירועי חירום ברחבי הארץ, שיתף בפוסט אישי את תחושותיו מתוך האשפוז, והתייחס לעצירה הפתאומית שנכפתה עליו בתוך שגרת העשייה האינטנסיבית.

בפוסט כתב: "בתוך השגרה הסוערת, בתוך ליבת העשייה והמרוץ הבלתי פוסק נדמה שהכול ברור, מתוכנן, בשליטה. ואז, ברגע אחד, הכול נעצר. דברים שלא צפינו, שלא תכננו, שלא ראינו מגיעים משנים את הקצב ומכריחים לעצור.

ובתוך העצירה הזאת אני לומד מחדש.

לומד שהדרך לא תמיד נבנית לפי התכניות שלי. שיש מציאות נסתרת מהעין, שיש הנהגה עמוקה יותר שמובילה כל צעד. גם כשהלב שואל שאלות, גם כשהראש מחפש תשובות הנשמה יודעת שיש כאן דיוק.

אז תודה לך, אבא.

תודה על התנועה ועל העצירה.

תודה על העשייה ועל ההפסקה.

תודה על הגלוי ועל הנסתר.

גם כשאני לא מבין אני מאמין.

גם כשאני נעצר אני יודע שאתה ממשיך להוביל.

על הכול אני מודה לך".

בהמשך הוסיף דברי תודה לרעייתו ולצוות הרפואי: "וכמובן תודה לאישתי שמלווה שתומכת ומלווה בהכל, ולצוות המקצועי והסופר איכותי בבית החולים שערי צדק שמטפל ומלווה בצורה יוצאת מן הכלל, ברגישות, ובאחריות ובמסירות אין קץ.

"תעריכו את עצמכם יום יום ותודו להשם על הכול כי כסף אפשר להרוויח, הצלחות אפשר לבנות, אבל בריאות לא קונים. בריאות מקבלים".