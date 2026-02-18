כיכר השבת
סבלה מכאבים עזים | תיעוד

ביתר עילית: הילדה מעדה כשנסעה על קורקינט והיד שלה ננעצה במשטח עץ

ילדה כבת 8 שהיד שלה, ננעצה במשטח עץ באמצעות מסמר לאחר שמעדה בעת רכיבה על הקורקינט, סבלה מכאבים עזים, לוחמי האש שהגיעו למקום חילצו את ידה ברגישות (חדשות חרדים)

החילוץ של הילדה (צילום: כבאות והצלה יו"ש)

לוחמי אש מתחנה אזורית יהודה הוזעקו לפני זמן קצר (רביעי) לבית מגורים בעיר ביתר עילית, כדי לתת סיוע לילדה בת שמונה.

הלוחמים הגיעו בעקבות דיווח על ילדה כבת 8 שהיד שלה, ננעצה במשטח עץ באמצעות מסמר לאחר שמעדה בעת רכיבה על הקורקינט.

​הצוותים שהגיעו למקום זיהו את הילדה כשהיא כאובה ומבוהלת. לוחמי האש פעלו ברגישות ובנחישות, תוך שהם מרגיעים את הילדה לאורך כל פעולות החילוץ.

הלוחמים פעלו עם ציוד ייעודי, והצליחו לחלץ את היד מן המשטח והעבירו את הילדה להמשך טיפול גורמי הרפואה שנכחו במקום.

​רס"ל יוסף אלעזר מפקד הצוות באירוע: "טיפלנו בילדה קטנה שסבלה מכאבים עזים כתוצאה ממסמר שחדר את ידה אל תוך דופן עץ. הפעולה התבצעה בזהירות מרבית כדי למנוע נזק נוסף, ובמקביל לוחמי האש דיברו עם הילדה והרגיעו אותה עד לסיום החילוץ המוצלח והעברתה לטיפול רפואי."

חילוץ הילדה בביתר (צילום: כבאות והצלה יו"ש)
