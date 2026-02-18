כיכר השבת
תיעוד ענק

פנמה בירושלים | שולחן המזרח המפואר בשמחת נישואי בת רבה של פנמה בבירה

בסימן טוב ובמזל טוב נערכה השבוע באולמי 'קדמה' שמחת נישואי בת הרה"ג ר' דוד פרץ, רבה של קהילת "שבת אחים" בפנמה | בשולחן המזרח בשמחה נצפו גדולי ישראל, ראשי ישיבות ודיינים אשר הגיעו לחלוק כבוד לרב לברך ולהתברך ביום שמחתו (חרדים)

1תגובות
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)
שמחת נישואי בת הרב דוד פרץ (צילום: יעקב כהן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (82%)

לא (18%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מזל טוב לך ידידי היקר רבי דוד לרגל חתונת בתך שיהיה להם מזל טוב ויזכו לבנין עדי עד וכל מילי דמיטב ממני שלום שושן רו"צ כעת בברזיל
שלום

עוד בחדשות חרדים

בין הבנת הנקרא לאג'נדה

||
3

למעלה מדרך הטבע

|

תיעוד ענק

||
1
ש

ימים אחרונים

אסף מגידו|מקודם

שידור חוזר

|

מדינה באנרכיה?

||
74

צפו בתיעוד

|

כסף ללא הפסקה

||
62

סֵדֶר הֲלָכָה

|

השמחה פרצה גבולות

|

"אין כוחנו אלא בפה"

||
7
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר