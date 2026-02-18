תיעוד ענק פנמה בירושלים | שולחן המזרח המפואר בשמחת נישואי בת רבה של פנמה בבירה בסימן טוב ובמזל טוב נערכה השבוע באולמי 'קדמה' שמחת נישואי בת הרה"ג ר' דוד פרץ, רבה של קהילת "שבת אחים" בפנמה | בשולחן המזרח בשמחה נצפו גדולי ישראל, ראשי ישיבות ודיינים אשר הגיעו לחלוק כבוד לרב לברך ולהתברך ביום שמחתו (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 12:51