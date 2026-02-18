פנמה בירושלים | שולחן המזרח המפואר בשמחת נישואי בת רבה של פנמה בבירה
בסימן טוב ובמזל טוב נערכה השבוע באולמי 'קדמה' שמחת נישואי בת הרה"ג ר' דוד פרץ, רבה של קהילת "שבת אחים" בפנמה | בשולחן המזרח בשמחה נצפו גדולי ישראל, ראשי ישיבות ודיינים אשר הגיעו לחלוק כבוד לרב לברך ולהתברך ביום שמחתו (חרדים)
אלי אדלר,
בוגר ישיבת "חברון",
רס"ן
במיל' ורב
צבאי, שעוסק רבות בנושאי חרדים ומדינה, במאמר תגובה על המאמר שכתב תמיר דורטל, נגד פקודת המטכ"ל החדשה העוסקת בשילוב חרדים בצבא ב'ישראל היום' | מאמר מקיף ומרתק (צבא וחרדים)
רגעים שמעל הטבע בישיבת "קול יעקב": לקול שירת "ימים על ימי מלך", קיבלו מאות הבוגרים את פני ראש הישיבה הגאון רבי יהודה עדס, שגייס כוחות כבירים למרות חולשתו הרבה כדי להשתתף בכנס הבוגרים • בשיחה נדירה ומעוררת השתאות, דיבר ראש הישיבה מדם ליבו על חובת תיקון המידות בבית פנימה והעניק לבוגרים צידה רוחנית לדרך • צפו בתיעוד (חרדים)
ההגרלה הגדולה של קרן "עם ישראל חי" מתקרבת לסיומה. אלפי משתתפים כבר הבטיחו את מקומם - וכעת נותרו ימים אחרונים לרכישת כרטיסים להגרלה על דירת יוקרה בירושלים, כשכל ההכנסות מיועדות להגדלת הערבות ההדדית בישראל ובתפוצות (בארץ)
חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', בשיעורו השבועי, שנמסר הערב (שלישי) מאולמי סוסייטי בבת ים ומועבר באתר 'כיכר השבת' • הנושא השבועי: "רק תאמין בעצמך!" • צפו בשיעור בשידור חוזר (חרדים)
סביב שולחן אחד ב'אולפן כיכר', התקבצו חברי הפאנל לדיון טעון ונפיץ במיוחד בתוכנית "כיפות שחורות". מהמהומות בבני ברק, שריפת התפילין ואלימות המשטרה, דרך המתקפה של ח"כ שטרן על הרבנים, ועד ההשוואה המזעזעת של אייל ברקוביץ' והשאלה האם בג"ץ מנהל את המדינה | חברי הפאנל: ח"כ משה (קינלי) טור-פז; איציק ברנדויין; ד"ר יואב הלר והרב לייב כהן • צפו (אולפן כיכר)
בבית שמש נערך מעמד כבוד התורה לרגל השלמת היצירה התורנית - סדרת הספרים 'מעשה השבת', פרי עמלו ויגיעתו של הרה"ג רבי אליה רפאל כהן | במעמד השתתפה גלריה נכבדה של אדמו"רים ורבנים מהמגזר החסידי, הספרדי והליטאי | צפו בתיעוד (חרדים)
תחקיר מטלטל בגל"צ חושף את לוח השכר של רבני עיריית בני ברק, בזמן שהעיר קורסת תחת עומס דמוגרפי, הקופה הציבורית מממנת עשרות רבני שכונות שחלקם כלל אינם פועלים בשטח, אדמו"רים שלא מכהנים בכלל כרבני שכונות וחברי מועצת שזוכים למשכורת חודשית | וגם: הפער העדתי שזועק לשמיים – רק 3 רבנים ספרדים מתוך רשימה של 27 מקבלי שכר | תגובת עיריית בני ברק: "אלו מינויים היסטוריים" | התחקיר המלא (חרדים)
ביום שישי האחרון שוחרר הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן מבית החולים, שם אושפז בשבוע שעבר - דבר שמנע ממנו להשתתף בשמחת חתונת נכדתו, בת בנו רבי צבי גריינמן | אמש פיאר הגר"מ את שמחת השבע ברכות, לאחר שהקהל זימרו 'משנכנס אדר מרבים בשמחה' לרגל ראש חודש, פצח הגר"מ בריקוד נלהב עם החתן (חרדים)
בשיחה שמסר האדמו"ר משבט הלוי לבחורים, הוא הסביר להם, כי "על כל בחור לדעת כלל ברזל, להפגנות הולכים רק לכאלו שגדולי ישראל מורים ללכת; גם אם יש אירוע מסעיר בעיר, וזה נראה כדבר מצווה, על כל אחד לברר היטב אם זה בהוראות גדולי ישראל, ואם לא, עליו לברוח מהמקום כמטחווי קשת" | דבריו המלאים (חרדים)
