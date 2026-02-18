החרם החברתי על הילדה הקטנה שפירק את הצלם המפורסם | צפו

בסיומו של יום צילומים ארוך אמש (שלישי) שיתף הצלם ואושיית הרשת שלומי כהן את עוקביו, במקרה קשה ומצער שאירע במשפחתו - אחיינית שעברה חרם חברתי, העלבות והשפלות מצד חברותיה לכיתה - ומסרבת בעקבותיו ללכת מזה כשבועיים וחצי לבית הספר. אחרי ששוחח איתה בטלפון כדי לחזקה ולעודדה, הוא התפרק מבכי מול המצלמה על הצער המיותר שנגרם לה.

"עברתי יום עמוס וגדוש, אבל חייב לשתף אתכם שבין לבין עברתי טלטלה קשה מאוד ברמה האישית", כתב שלומי כהן וסיפר, "אחי שיתף אותי שהבת שלו, (אחיינית שלי בת 10) יושבת בבית בוכה, כבר שבועיים וחצי, בלי ללכת לבית הספר שלה - בעקבות חרם חברתי שעברה תקופה ארוכה בכיתה".

כהן שיתף כי "חלק גדול מההשפלות המזעזעות שעברה שם זה זה לצחוק עליה שאחותה הקטנה בת ה-9 אוטיסטית, נכה, ועם אפילפסיה קשה שדורשת השגחה 24/7".

הוא הוסיף וסיפר בצער כי האחיינית עוברת "חרמות ונידוים בכיתה" עם משפטים קשים שהמון בנות אמרו לה: "אוטיסטית כמו אחותה", שהיא "צריכה ללמוד בשיח סוד", ושהיא "נכה כמו אחותה".

"ככה היו משפילים אותה, ומרסקים אותה - החברות שלה לכיתה", שיתף שלומי כהן בכאב. בהמשך, הוא סיפר כי דבר ראשון התקשר אליה, "לחזק את אחיינית שלי הגיבורה והאלופה בשיחת טלפון".

אחרי זה הוא פשוט התפרק לרסיסים: "איך אפשר לפגוע ככה בלי לחשוב?! איך אין חינוך ואין מודעות בתוך המשפחה איך להתנהג ואיך צריך לדבר לחברות?!", הוא שאל כשדמעות מציפות את עיניו.

בשיחה עם 'כיכר השבת', מספר הבוקר שלומי כהן כי "על ההתמודדות הלא פשוטה שאחי וגיסתי עוברים כבר 9 שנים עם הבת שלהם המיוחדת - ידעתי. ידעתי כמה קשה זה ואיך זה גומר את הכוחות הנפשיים והפיזיים לפעמים, אבל זו מתנה שהקב"ה נתן, ואף אחד לא אשם ובמיוחד האחות הגדולה שלה.

"ואתמול התבררה לי התופעה המטרידה והקשה, שאחיינית שלי הגדולה בת 10 חווה השפלות ועלבונות קשים מאוד מחברות שלה לכיתה, שממש החרימו אותה והקניטו אותה. לא האמנתי ששמעתי את זה, כאב לי בלב לשמוע את זה ברמה שלא הצלחתי להשאיר את זה בבטן שלי.

"ואכן התקשרתי לחזק אותה בטלפון, ופתאום אחרי השיחה פרצתי בבכי מהלב, כי כל כך לא מגיע לה לעבור השפלות כאלה בעקבות אחותה".

כהן מוסיף ומספר על החלטתו בעקבות המקרה הקשה: "החלטתי להרים את הכפפה ולדבר על זה ולחשוף את התמודדות של האחיינית שלי. לצערי הרב, כמות התגובות שקיבלתי, שיש כל כך המון ילדים שמתמודדים עם השפלות גם ברגעים אלה - היא אדירה! חייבים לעשות פה שינוי".

לסיום, הוא מביע תקווה: "אולי עוד בזכותה יהיה פה שינוי".