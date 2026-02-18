כיכר השבת
"נכה כמו אחותה"

החרם החברתי על הילדה הקטנה שפירק את הצלם המפורסם | צפו

הצלם ואושיית הרשת שלומי כהן שיתף את עוקביו, בסיפור על אחייניתו בת ה-10 שעברה חרם חברתי, העלבות ועלבונות מחברותיה לכיתה - ומזה כשבועיים וחצי מסרבת בעקבותיו ללכת לבית הספר | הוא התקשר לחזק אותה ואחר כך התפרק מבכי על הצער שנגרם לה (חינוך ילדים)

7תגובות
שלומי כהן מתפרק בבכי כאוב על אחייניתו שהושפלה בכיתה

בסיומו של יום צילומים ארוך אמש (שלישי) שיתף הצלם ואושיית הרשת שלומי כהן את עוקביו, במקרה קשה ומצער שאירע במשפחתו - אחיינית שעברה חרם חברתי, העלבות והשפלות מצד חברותיה לכיתה - ומסרבת בעקבותיו ללכת מזה כשבועיים וחצי לבית הספר. אחרי ששוחח איתה בטלפון כדי לחזקה ולעודדה, הוא התפרק מבכי מול המצלמה על הצער המיותר שנגרם לה.

שלומי כהן מתפרק בבכי כאוב על אחייניתו שהושפלה בכיתה
שלומי כהן מתפרק בבכי כאוב על אחייניתו שהושפלה בכיתה
שלומי כהן מתפרק בבכי כאוב על אחייניתו שהושפלה בכיתה

"עברתי יום עמוס וגדוש, אבל חייב לשתף אתכם שבין לבין עברתי טלטלה קשה מאוד ברמה האישית", כתב שלומי כהן וסיפר, "אחי שיתף אותי שהבת שלו, (אחיינית שלי בת 10) יושבת בבית בוכה, כבר שבועיים וחצי, בלי ללכת לבית הספר שלה - בעקבות חרם חברתי שעברה תקופה ארוכה בכיתה".

כהן שיתף כי "חלק גדול מההשפלות המזעזעות שעברה שם זה זה לצחוק עליה שאחותה הקטנה בת ה-9 אוטיסטית, נכה, ועם אפילפסיה קשה שדורשת השגחה 24/7".

הוא הוסיף וסיפר בצער כי האחיינית עוברת "חרמות ונידוים בכיתה" עם משפטים קשים שהמון בנות אמרו לה: "אוטיסטית כמו אחותה", שהיא "צריכה ללמוד בשיח סוד", ושהיא "נכה כמו אחותה".

"ככה היו משפילים אותה, ומרסקים אותה - החברות שלה לכיתה", שיתף שלומי כהן בכאב. בהמשך, הוא סיפר כי דבר ראשון התקשר אליה, "לחזק את אחיינית שלי הגיבורה והאלופה בשיחת טלפון".

אחרי זה הוא פשוט התפרק לרסיסים: "איך אפשר לפגוע ככה בלי לחשוב?! איך אין חינוך ואין מודעות בתוך המשפחה איך להתנהג ואיך צריך לדבר לחברות?!", הוא שאל כשדמעות מציפות את עיניו.

בשיחה עם 'כיכר השבת', מספר הבוקר שלומי כהן כי "על ההתמודדות הלא פשוטה שאחי וגיסתי עוברים כבר 9 שנים עם הבת שלהם המיוחדת - ידעתי. ידעתי כמה קשה זה ואיך זה גומר את הכוחות הנפשיים והפיזיים לפעמים, אבל זו מתנה שהקב"ה נתן, ואף אחד לא אשם ובמיוחד האחות הגדולה שלה.

"ואתמול התבררה לי התופעה המטרידה והקשה, שאחיינית שלי הגדולה בת 10 חווה השפלות ועלבונות קשים מאוד מחברות שלה לכיתה, שממש החרימו אותה והקניטו אותה. לא האמנתי ששמעתי את זה, כאב לי בלב לשמוע את זה ברמה שלא הצלחתי להשאיר את זה בבטן שלי.

"ואכן התקשרתי לחזק אותה בטלפון, ופתאום אחרי השיחה פרצתי בבכי מהלב, כי כל כך לא מגיע לה לעבור השפלות כאלה בעקבות אחותה".

כהן מוסיף ומספר על החלטתו בעקבות המקרה הקשה: "החלטתי להרים את הכפפה ולדבר על זה ולחשוף את התמודדות של האחיינית שלי. לצערי הרב, כמות התגובות שקיבלתי, שיש כל כך המון ילדים שמתמודדים עם השפלות גם ברגעים אלה - היא אדירה! חייבים לעשות פה שינוי".

לסיום, הוא מביע תקווה: "אולי עוד בזכותה יהיה פה שינוי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
פשוט מזעזע. זה צעקה ענקית לכל בתי ישראל באשר הם, שימו סוף להתעללות הזאת ! החינוך מתחיל מהבית !
אדי
5
דייייייייי מספיק!!!!!!!! להתכחש לקושי ולסבל העצום של חרמות כאלה. (מכיר מקרוב לצערי....) אני לא סובל את העובדה שמנצלים את המדיה החברתית לפרסום אישי. המסר חשוב, אבל מה היה צריך את ההצגה של הבכי בהתחלה.. (דמעות הבצל של כהן)
הרב אדלר
רואים
זה בכי אמיתי
4
עלי חברות דיברו שיש לי כינים אני בת 34 עד עכשיו אניזוכרת את זה מקווה שלא תזכור את זה ..... לא פשוט! מסכנה גם ככה קשה עם אחות נכה
זה לא נורמלי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר