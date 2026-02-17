כיכר השבת
אגדת השערים הישראלי ערן זהבי, חגג בר מצווה לבנו הבכור | תיעוד מיוחד

שחקן הכדורגל ערן זהבי ורעייתו שי חגגו אמש (שני) בר מצווה לבנם הבכור רוי, באולמי ‘גבריאל’, על החלק המוזיקלי בעלייה לתורה הופקד הפייטן שלומי יפרח • צפו (חדשות ברנז'ה)

תיעוד מהאירוע
תיעוד מהאירוע| צילום: צילום: ‘קסם צלמים’. הפקה: אדם סרור
תיעוד מהאירוע (צילום: ‘קסם צלמים’. הפקה: אדם סרור)

2
ואז? למה זה בחדשות
יהודה המכבי
1
מזל טוב להכנס בנו לנעם עול תורה ומצוות
יוסף

