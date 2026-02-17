ישי כהן ומנחם הורוביץרוצים חרדים בצה"ל? אל תתנגדו לחטיבות ללא נשים | צפו בעימות באולפן 12פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התארח אמש באולפן חדשות 12 והתייחס לפקודות המטכ"ל שקבעו כי נשים לא ייכנסו לחטיבה החרדית ובאולפן התפתח ויכוח סוער | צפו (חרדים)כיכר השבת10תגובותצפו בדברים - צילום: מתוך חדשות 12צפו בדברים| צילום: צילום: מתוך חדשות 1210100:00/2:13צפו בדברים (צילום: מתוך חדשות 12)גיוס חרדיםחוק הגיוסישי כהןחדשות 12מנחם הורביץהאם הכתבה עניינה אותך?כן (93%)לא (7%)תוכן שאסור לפספס:טרגדיה נוראית: אימא צעירה לשני ילדים נפטרה באומן בגיל 27נחמן שטרנהרץ|16.02.26"אתם רק תפאורה" | המתקפה הצינית של הרב גדליהו אקסלרוד לקראת כינוס הרבניםחיים רוזנבוים|16.02.26עזרא בוערת | המונים מפגינים מול ביהמ"ד של ויז'ניץ מרכז; ניסיונות להצית עלילת דם על החצר השניהשאול כהנא|16.02.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה8צודק מאוד! שכל ישר!אימוגים לתגובה👍2תותח08:04 דיווחתגובהעיקר חסר מן הספר...לא הבנתם שצהל זה מיסיוןאימוגים לתגובה👍יפה08:43 דיווחתגובה7מה לא ברור? הם לא רוצים את החרדים בצה"ל. אימוגים לתגובהחיים08:20 דיווחתגובההם כן רוצים אבל לעשות אותנו חילונים כמוהם...צהל היה ונשאר מיסיוןאימוגים לתגובה👍לא הבנת08:42 דיווחתגובה6ישי חבל על המאמץ שלךאימוגים לתגובה👍צדוק08:22 דיווחתגובההצגת כל התגובותאולי גם יעניין אותך:בין הפרשים לשמחת חתן וכלה: צאצאי גדולי התורה התארסו בלב הסערה של רחוב חגיחיים רוזנבוים|16.02.26חוסר תיאום קטלני: הפליירים שגרמו למהומהדניאל הרץ|16.02.26ישי כהן באולפן 'חדשות 12': רוצים לגייס חרדים בכוח? המהומות בבני ברק רק פרומו כיכר השבת|16.02.26
