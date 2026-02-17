כיכר השבת
ישי כהן ומנחם הורוביץ

רוצים חרדים בצה"ל? אל תתנגדו לחטיבות ללא נשים | צפו בעימות באולפן 12

פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התארח אמש באולפן חדשות 12 והתייחס לפקודות המטכ"ל שקבעו כי נשים לא ייכנסו לחטיבה החרדית ובאולפן התפתח ויכוח סוער | צפו (חרדים)

10תגובות
צפו בדברים
צפו בדברים| צילום: צילום: מתוך חדשות 12
צפו בדברים (צילום: מתוך חדשות 12)

0 תגובות

8
צודק מאוד! שכל ישר!
תותח
עיקר חסר מן הספר...לא הבנתם שצהל זה מיסיון
יפה
7
מה לא ברור? הם לא רוצים את החרדים בצה"ל.
חיים
הם כן רוצים אבל לעשות אותנו חילונים כמוהם...צהל היה ונשאר מיסיון
לא הבנת
6
ישי חבל על המאמץ שלך
צדוק

