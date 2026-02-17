ישי כהן ומנחם הורוביץ רוצים חרדים בצה"ל? אל תתנגדו לחטיבות ללא נשים | צפו בעימות באולפן 12 פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התארח אמש באולפן חדשות 12 והתייחס לפקודות המטכ"ל שקבעו כי נשים לא ייכנסו לחטיבה החרדית ובאולפן התפתח ויכוח סוער | צפו (חרדים)

