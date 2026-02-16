כיכר השבת
איך הכל התחיל?

מי משקר? | צה"ל חושף את הפליירים שהציתו את בני ברק 

עימות בין מפקד מרחב דן לדובר צה"ל סביב המהומות בבני ברק. בעוד הצבא מכחיש כי המפקדות חילקו חומרי גיוס, המשטרה טוענת שהניירות מוכיחים ההיפך : "היה ראוי ונכון לעדכן אותנו מראש"|"חוסר תיאום שגרם למהומה" (חרדים)

הנייר מוכיח שכל מלש"ב מקבל פניה ישירה (צילום: דובר צה"ל)

המהומות הקשות שפרצו אמש ברחוב חגי בבני ברק הפכו הבוקר לעימות חזיתי ומביך בין משטרת ישראל לדובר , כאשר במוקד הסערה ניצבת שאלה מרכזית: האם הצבא ניסה להסתיר את המטרה האמיתית של המפקדות שנשלחו לעיר החרדית?

מפקד מרחב דן, נצ"מ אלעד קליין, חשף הבוקר בראיון ל'רשת ב' כי המפקדות נכנסו לבני ברק במטרה ברורה - לחלק חומרי הסברה למלש"בים חרדים. "היה ראוי ונכון לעדכן את למקרה שיהיה אירוע אלים", הטיח קליין בחריפות, והדגיש כי חוסר התיאום מנע מענה מבצעי מקיף שהיה עשוי למנוע את התקיפה הקשה על החיילות.

מהומה בלב בני ברק (צילום: דוד קשת)

בתגובה לדברים, יצא דובר צה"ל, תא"ל אפי דופרין, בהצהרה חריגה וטען כי הטענות על חלוקת פליירים אינן נכונות וכי המפקדות הגיעו ל"ביקור בית" אצל מלש"ב ספציפי בלבד.

אלא שבמשטרה לא נותרו חייבים והציגו את "האקדח המעשן": פליירים צבעוניים שהופצו בבתי המלש"בים החרדים תחת הכותרת "לקראת הגיוס שלך לחוות השומר".

המסמכים, שהמשטרה פרסמה הבוקר, מפרטים דגשים לקראת הטירונות הצפויה בחודש הבא. כידוע, כל מלש"ב שמתגייס לחוות השומר עובר ביקור בית שגרתי של מפקד, אך הפעם - לאור הרגישות הקיצונית בעיר החרדית - הגיעו זוג מפקדות במדים, מה שהצית את רחוב חגי בתוך דקות ספורות.

בהמשך לפניות כתבים בנושא, מסר דובר צה"ל כי "המידעון נועד להימסר למלש"ב ספציפי אליו הגיעו המפקדות אמש", אך לא הסביר מדוע לא תואם הדבר מראש עם המשטרה. גורמים בעירייה מסרו כי הכניסה של חיילות במדים ללב השכונות החרדיות ללא תיאום משטרתי היא "חוסר אחריות משווע" שגרם להתלקחות המיותרת.

הפרסומים החדשים מעוררים זעם רב ברחוב החרדי, שם טוענים כי מדובר ב"פעולת הסתה" במסווה של ביקורי בית שגרתיים. כפי שדיווחנו קודם, רוב העצורים מהמהומות שוחררו בשעות הערב, מה שמעלה שאלות על אופי המעצרים ההמוניים שבוצעו.

אופנוע שרוף בבני ברק (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א)

העימות בין המשטרה לצה"ל מדגיש את הפער העמוק בתפיסה המבצעית: בעוד שהצבא רואה בביקורי הבית "שגרה", המשטרה מזהירה כי כניסה לשכונות רגישות ללא תיאום מהווה סיכון ביטחוני ממשי. כפי שפורסם, המערכת הפוליטית כולה גינתה בחריפות את האלימות, אך השאלה המרכזית נותרת: מי אחראי לכשל התיאום שהוביל למהומה?

גורם בכיר במשטרה מסר לכיכר השבת: "אנחנו לא מתנגדים לביקורי בית, אבל כשנכנסים ל עם חיילות במדים ופליירים על גיוס - צריך לתאם. זה לא רקטה למדע". בצה"ל טוענים כי "המידע הועבר לגורמים הרלוונטיים", אך במשטרה מכחישים בתוקף.

האירוע מדגיש את המתח המתמשך סביב נושא הגיוס החרדי, כאשר כל צעד מבצעי הופך לפוליטי ברגע שהוא נוגע בעיר החרדית. השאלה המרכזית שעולה מהעימות הזה: האם ניתן להמשיך בביקורי בית שגרתיים בשכונות חרדיות מבלי לתאם עם המשטרה, או שמא הגיע הזמן לשנות את הפרוטוקול המבצעי?

עוד יעודכן.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (78%)

לא (22%)

0 תגובות

5
אבל הן לא באו למלשב"ים חרדים, אני די בטוח שאף חרדי לא מתגייס לחוות השומר
סדירניק
4
אני חושב ששני הצדדים אשמים גם המישטרה וגם הקיצוני
יוסף חיים נעים
ההוראה הברורה של גדולי התורה היא למחות כדרכה של תורה, ללא אלימות ונזק לרכוש. לצערנו יש יחידים מתוך הציבור הגדול והאיכותי שפועלים על דעת עצמם ולא נשמעים לדעת תורה.
אברך בן תורה מבני ברק
3
האברכים בני התורה מנהיגים את הציבור החרדי, בהוראת הגאון רבי עזריאל אוירבך. מדובר בשתי חיילות שנשלחו לביקורי בית של בני ישיבות, הם דפקו על דלתות ולא נענו, המשפחות פנו לעזרה מצבע שחור, אלפי בני תורה הגיעו למחות כדרכה של תורה ללא אלימות, והם נמלטו לניידת משטרה ויצאו מהעיר.
אברך בן תורה מבני ברק
היתה אלימות קשה גם מהקיצונים, שבגללם חפים מפשע חטפו ונעצרו
אני הייתי בהפגנה

