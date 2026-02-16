מי משקר? | צה"ל חושף את הפליירים שהציתו את בני ברק 

הנייר מוכיח שכל מלש"ב מקבל פניה ישירה ( צילום: דובר צה"ל )

המהומות הקשות שפרצו אמש ברחוב חגי בבני ברק הפכו הבוקר לעימות חזיתי ומביך בין משטרת ישראל לדובר צה"ל, כאשר במוקד הסערה ניצבת שאלה מרכזית: האם הצבא ניסה להסתיר את המטרה האמיתית של המפקדות שנשלחו לעיר החרדית?

מפקד מרחב דן, נצ"מ אלעד קליין, חשף הבוקר בראיון ל'רשת ב' כי המפקדות נכנסו לבני ברק במטרה ברורה - לחלק חומרי הסברה למלש"בים חרדים. "היה ראוי ונכון לעדכן את המשטרה למקרה שיהיה אירוע אלים", הטיח קליין בחריפות, והדגיש כי חוסר התיאום מנע מענה מבצעי מקיף שהיה עשוי למנוע את התקיפה הקשה על החיילות.

מהומה בלב בני ברק ( צילום: דוד קשת )

בהמשך לפניות כתבים בנושא, מסר דובר צה"ל כי "המידעון נועד להימסר למלש"ב ספציפי אליו הגיעו המפקדות אמש", אך לא הסביר מדוע לא תואם הדבר מראש עם המשטרה. גורמים בעירייה מסרו כי הכניסה של חיילות במדים ללב השכונות החרדיות ללא תיאום משטרתי היא "חוסר אחריות משווע" שגרם להתלקחות המיותרת.

הפרסומים החדשים מעוררים זעם רב ברחוב החרדי, שם טוענים כי מדובר ב"פעולת הסתה" במסווה של ביקורי בית שגרתיים. כפי שדיווחנו קודם, רוב העצורים מהמהומות שוחררו בשעות הערב, מה שמעלה שאלות על אופי המעצרים ההמוניים שבוצעו.

אופנוע שרוף בבני ברק ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א )

העימות בין המשטרה לצה"ל מדגיש את הפער העמוק בתפיסה המבצעית: בעוד שהצבא רואה בביקורי הבית "שגרה", המשטרה מזהירה כי כניסה לשכונות רגישות ללא תיאום מהווה סיכון ביטחוני ממשי. כפי שפורסם, המערכת הפוליטית כולה גינתה בחריפות את האלימות, אך השאלה המרכזית נותרת: מי אחראי לכשל התיאום שהוביל למהומה?

גורם בכיר במשטרה מסר לכיכר השבת: "אנחנו לא מתנגדים לביקורי בית, אבל כשנכנסים לבני ברק עם חיילות במדים ופליירים על גיוס - צריך לתאם. זה לא רקטה למדע". בצה"ל טוענים כי "המידע הועבר לגורמים הרלוונטיים", אך במשטרה מכחישים בתוקף.

האירוע מדגיש את המתח המתמשך סביב נושא הגיוס החרדי, כאשר כל צעד מבצעי הופך לפוליטי ברגע שהוא נוגע בעיר החרדית. השאלה המרכזית שעולה מהעימות הזה: האם ניתן להמשיך בביקורי בית שגרתיים בשכונות חרדיות מבלי לתאם עם המשטרה, או שמא הגיע הזמן לשנות את הפרוטוקול המבצעי?

עוד יעודכן.