המשטרה שיגרה לפני זמן קצר (ראשון) הודעת סיכום לאירועים האחרונים בבני ברק, בסופם נעצרו 23 מפירי סדר, כאשר חלקם לפחות השתתפו על פי החשד בתקיפת שוטרים ובשריפת האופנוע המשטרתי בו היו התפילין של השוטר.

לפי הודעת המשטרה הערב, "23 מפרי סדר נעצרו; המשטרה פעלה בנחישות וביד קשה להשבת הסדר הציבורי. שלושה שוטרים נפצעו."

לפי המשטרה, "החל משעות הצהריים החלו הפרות סדר חמורות בעיר בני ברק, לאחר ששתי חיילות הגיעו לביקור בית במסגרת תפקידן. בתוך זמן קצר התגודדו עשרות מפרי סדר ברחוב חגי בעיר, חסמו את דרכן של החיילות וניסו למנוע את תנועתן.

כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום ופעלו במהירות ובמקצועיות לחילוץ החיילות מתוך ההמון הסוער.

בנט ניצל את ההזדמנות וצילם סרטון בבני ברק - דרעי דרש להעיף אותו מהעיר דניאל הרץ | 17:55

במהלך החילוץ החלו פורעי החוק בהתפרעות אלימה שכללה השלכת אבנים לעבר השוטרים, הפיכת ניידת משטרה", במשטרה הדגישו גם כי בוצע "הצתת קטנוע משטרתי שהכיל תפילין".

המשטרה מדגישה כי "מדובר באירועים חמורים ומסכני חיים, אשר כוונו כלפי כוחות אכיפת החוק שפעלו למילוי תפקידם ולשמירה על ביטחון הציבור.

החיילות חולצו ללא פגע הודות תגובה מהירה, נחושה ומקצועית של השוטרים שפעלו תחת מתקפה אלימה."

עוד אומרת המשטרה כי "במהלך האירועים נפצעו שלושה שוטרים באורח קל ונזקקו לטיפול רפואי.

לאור חומרת ההתפרעויות, נאלצו הכוחות להפעיל אמצעים לפיזור הפרות סדר על מנת להשיב את הסדר הציבורי ולמנוע פגיעה נוספת בנפש וברכוש. עד כה נעצרו 23 מפרי סדר בחשד למעורבות באירועים האלימים.

מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, יחד עם מפקד מחוז ת"א, ניצב חיים סרגרוף ומפקד מרחב דן, נצ"מ אלעד קליין, קיימו הערכת מצב בשטח והנחו על המשך פעילות נחושה למיצוי הדין עם כלל המעורבים.

משטרת ישראל רואה בחומרה כל פגיעה באנשי כוחות הביטחון וברכוש ציבורי, ותמשיך לפעול באפס סובלנות כלפי גילויי אלימות והפרות סדר.

המשטרה תפעל ביד קשה ותמצה את הדין עם הפורעים."

בתוך כך, בצה"ל מבהירים בשיחה עם 'כיכר השבת' כי בניגוד לטענות, החיילות ששהו בעיר לא עסקו בגיוס חרדים.

גורמים בצבא אמרו ל'כיכר' כי "מדובר בחיילות שהגיעו למשימה במסגרת תפקידן, הן מ"כיות בחוות השומר שהגיעו לבקר מלש"ב שעתיד להתגייס למסלול לא חרדי.

כל מלש״ב שמתגייס לחוות השומר עובר ביקור בית שגרתי של מפקד. לאור הרגישות, הגיעו זוג מפקדות - ביקור הבית לא בוצע בסוף, בעקבות התקיפה."

על רקע הביקורת, בצה״ל יתחקרו את כניסת החיילות לתוך בני ברק.

לפי דיווח של הכתב ניצן שפירא, בצבא צפויים לתחקר את הכניסה שלהן, את התיאום עם המשטרה ואת ההחלטה הפיקודית שהתקבלה לאפשר להן להגיע הבוקר לעיר.