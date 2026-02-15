פרשים בבני ברק ( צילום: שמעון ברוך )

הרבנים הראשיים לישראל שיגרו היום גינויים חריפים במיוחד לאירועי הפרעות שביצעו אי אלו המגדירים עצמם כחרדים בעיר התורה.

במקום לשבת ולעסוק בתורה, בחרו אלו לחלל שם שמיים ולהרים אגרוף רשע באחיהם בני ישראל, כאשר למרבה הזוועה נשרפו גם זוג תפילין וסידור תפילה, בבחינת גווילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. הראשון לציון וחבר מועצת חכמי התורה שאת דבריו הבאנו מוקדם יותר, הגיב לאירוע הנורא: "יש לגנות בכל תוקף את קומץ הפורעים המחללים שם שמים, תורת ישראל דרכי דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, אין להתנהגותם מקום בינינו, יש להוקיעם ולהוציאם מחוץ למחנה", שיגר הראשון לציון. מזעזע: תפילין וסידור נשרפו באופנוע שהציתו הפורעים חזקי שטרן | 16:14 הרב הראשי האשכנזי, הגאון רבי קלמן בר אמר בתגובה לאירועים: "בעקבות האירוע החמור שקרה היום בעיר בני ברק: הרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר מגנה בכל תוקף התנהגות אלימה" איסור גמור להרים יד איש כנגד זולתו, תורת ישראל מלמדת שדרכיה דרכי נועם ונתיבותיה שלום", סיכם הרב.

גם הגאון רבי יגאל כהן שבית מדרשו שוכן בעיר, גינה בחריפות את האירועים ו"התנצל" בשם הציבור החרדי על האירוע הנורא.

"אחים ואחיות יקרים, אני נמצא כרגע בתאילנד והגיעה לבשורה הכל כך לא נעימה הזו שהיה מה שעשו לחיילות האלה בבני ברק. אני ממש מתנצל. אני יודע שאני נראה גם חרדי, וזה לא דרכה של תורה", אמר הרב בכאב.

"אנחנו מגנים את זה בכל תוקף. זה לא קשור לבורא עולם, תדעו לכם, אין שום קשר לבורא עולם. לצעוק על חיילות, לבזות חיילות, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, אבל שמעתי את זה ונחמץ ליבי. אני מבקש מכם, רבותיי, אל תשפטו אותנו. זה חלק ממש ממש קטן, חלק שוליים שמתנהג בצורה נבזית ומחתים את כל היהדות השונה לתורה ומצוות", הוסיף הרב.

"אחים יקרים ואהובים, דעו לכם, זה לא תורה. זה לא קשור לתורה, זה לא דרכה של תורה. כתוב בתורה, דרכיה דרכי נועם לכל נתיבותיה שלום. דרכה של תורה, לא לבזות חיילות, בטח ובטח לא חיילות שמשרתות, לא לריב איתן ולא להתנהג איתן בצורה מבזה, בטח ובטח לא להרים ידיים, והשם ירחם מה שקורה שם. אני מבקש מכם, אל תתלהמו נגד ציבור שלם."

"אנחנו כן אוהבים, אנחנו כן תומכים, אנחנו כן מבקשים, מבקשים את סליחתכם, שבכלל הגיענו לסיטואציה הזאת, מבקשים את סליחתן של החיילות האלה. אני מתפלל מעומק ליבי שתהיה בינינו אהבה ואחווה, כי בסופו של דבר אנחנו עם אחד, אין לנו לאן לברוח. אנחנו עם אחד, אנחנו איש אחד בלב אחד. אני פה עכשיו הייתי עם שיעור פה בבנגוק, עם כל כך הרבה אנשים לא דתיים וכן דתיים וחצי דתיים, וכולנו כאיש אחד בלב אחד. בבקשה, בואו נרבה באהבה, אל תתלהמו, אל תשפטו עוד אף אחד. יש נוער שוליים שעושה שטויות, באמת באמת, שזה לא חלק מהמחנה שלנו. אנחנו באמת באמת אוהבים, באמת מחזקים את ידם של החיילים, ובעזרת השם נתבשר בבשורות טובות בקרוב, אמן כן יהי רצון."