המועמד לראשות הממשלה נפתלי בנט, אשר ידוע בעמדתו הנחרצת נגד עולם התורה ובעד גיוס בני הישיבות לצה"ל, ניצל היום את האירועים הקשים שהתרחשו בעיר התורה לצורך פניה לבוחריו.

"בני ברק, עכשיו.

נתניהו והחרדים העלימו עין מקריאות "נמות ולא נתגייס" ועודדו השתמטות ממוסדת. ככה זה נראה כשההשתמטות מנצחת", אמר ראש הממשלה לשעבר.

"כאן בלב המדינה, בבני ברק, לא ברמאללה, המון אלים השפיל חיילות צה"ל וניסה לעשות בהם לינץ'", אמר בנט.

"אני אומר בצורה הכי ברורה: אצלי לא ניתן מקום לאנרכיה ולא לאלימות, כולם ישרתו וכולם יתגייסו".

מי שהגיב לדבריו בחריפות הוא יו"ר ש"ס אריה דרעי, שקרא למשטרה להוציא צו הרחקה נגד בנט, לא פחות.

יו״ר ש״ס אריה דרעי:

"אני קורא למפכ״ל המשטרה להוציא צו הרחקה באופן מיידי לנפתלי בנט מרחובות בני ברק.

המסית והמדיח הזה הגיע לעיר במטרה לשלהב את הרוחות ולנצל את המצב הכאוב כדי לקושש לעצמו קולות. האיש הבזוי הזה, שאינו בוחל בשום דבר – הוא האחרון שצריך להימצא בזירה הזו", אמר דרעי.