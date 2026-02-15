כיכר השבת
יורחק מהעיר?

בנט ניצל את ההזדמנות וצילם סרטון בבני ברק - דרעי דרש להעיף אותו מהעיר 

המועמד הסרוג נפתלי בנט ניצל את האירוע המביש בבני ברק כדי לפנות לבוחריו בנושא החרדים והגיוס | דקות לאחר מכן, הגיב יו"ר ש"ס אריה דרעי ודרש מהמשטרה: צו הרחקה נגד נפתלי בנט מהעיר בני ברק (חרדים) 

| צילום: צילום: נפתלי בנט
(צילום: נפתלי בנט)

המועמד לראשות הממשלה נפתלי בנט, אשר ידוע בעמדתו הנחרצת נגד עולם התורה ובעד גיוס בני הישיבות לצה"ל, ניצל היום את האירועים הקשים שהתרחשו ב לצורך פניה לבוחריו.

"בני ברק, עכשיו.

נתניהו והחרדים העלימו עין מקריאות "נמות ולא נתגייס" ועודדו השתמטות ממוסדת. ככה זה נראה כשההשתמטות מנצחת", אמר ראש הממשלה לשעבר.

"כאן בלב המדינה, בבני ברק, לא ברמאללה, המון אלים השפיל חיילות צה"ל וניסה לעשות בהם לינץ'", אמר .

"אני אומר בצורה הכי ברורה: אצלי לא ניתן מקום לאנרכיה ולא לאלימות, כולם ישרתו וכולם יתגייסו".

מי שהגיב לדבריו בחריפות הוא יו"ר ש"ס , שקרא למשטרה להוציא צו הרחקה נגד בנט, לא פחות.

יו״ר ש״ס אריה דרעי:

"אני קורא למפכ״ל המשטרה להוציא צו הרחקה באופן מיידי לנפתלי בנט מרחובות בני ברק.

המסית והמדיח הזה הגיע לעיר במטרה לשלהב את הרוחות ולנצל את המצב הכאוב כדי לקושש לעצמו קולות. האיש הבזוי הזה, שאינו בוחל בשום דבר – הוא האחרון שצריך להימצא בזירה הזו", אמר דרעי.

29
למה אתם מעלים את הנבל הזה בכלל לאתר
מנדי
28
בן אדם מטומטם
נהוראי
27
כך נראה חילול השם מתנהגים קמו הקוזקים
משה כהן

