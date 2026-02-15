כיכר השבת
אחרי פרעות הקיצונים בבני ברק: הרמטכ"ל שוחח עם המפקדות שהותקפו - זה מה שאמר להן

הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שוחח לפני זמן קצר עם שתי המפקדות שהותקפו על ידי המון זועם ברחובות עיר התורה | זמיר גינה את האירוע המביש והדגיש כי לא ייתכן שחיילות לא יוכלו לנוע בחופשיות בכל מקום במדינת ישראל | הדברים המלאים (צבא) 

הרמטכ"ל אייל זמיר (צילום: Moshe Shai/FLASH90)

דובר צה"ל מסר לפני זמן קצר (ראשון) כי הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, שוחח בדקות האחרונות עם שתי המפקדות שהותקפו היום במהלך משימה צבאית ב ודרש בשלומן.

בשיחה עם החיילות, אמר הרמטכ"ל: "ביקשתי לדבר אתכן כדי לומר לכן שצה"ל ואני עומדים מאחוריכן באופן מלא וברור. אסור לאיש לפגוע בכבודכן או להפריע לשליחות החשובה שאתן מבצעות", מסר זמיר.

לדבריו, "אתן מייצגות את צה"ל כולו, ויש לכן גיבוי מלא ממני ומהמערכת כולה. אנחנו נתחקר את האירוע כדי לוודא שלא יקרה בשנית".

כפי שדווח מוקדם יותר, בצה"ל בודקים מדוע לא תואם ביקורן של שתי החיילות עם המשטרה, בפרט בזמנים מתוחים כאלה כאשר בחורי ישיבות נעצרים ברחובות.

הרמטכ"ל הדגיש כי "עם זאת, מציאות בה חיילי וחיילות צה"ל לא יכולים לנוע בחופשיות במדינת ישראל היא מציאות בלתי נסבלת שיש לטפל בה. אנחנו לא נקבל פגיעה בחיילים ובחיילות שלנו ואני מצפה להביא למיצוי הדין עם מי שפגעו בכן".

האם כבוד הרמטכ"ל בדק אם חרדים יכולים לנוע בחופשיות ברחובות מדינת תל-אביב?? האם חרדים יקבלו יחס אנושי במשרדי הממשלה כיאה לכל אזרח ? קשה לראות את האיבה שנוצרה בפרט כשלבסוף נשרפו תפילין של שוטר שהתפלל הבוקר , עצוב ורע לכולנו , אבל, תישירו מבט ותראו את החרדים לפחות כמו של תפגעו ברגשות הדרוזים למשל!!! מב
חיילת לשעבר , יראת ה' בהווה

