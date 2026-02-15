דובר צה"ל מסר לפני זמן קצר (ראשון) כי הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, שוחח בדקות האחרונות עם שתי המפקדות שהותקפו היום במהלך משימה צבאית בבני ברק ודרש בשלומן.

בשיחה עם החיילות, אמר הרמטכ"ל: "ביקשתי לדבר אתכן כדי לומר לכן שצה"ל ואני עומדים מאחוריכן באופן מלא וברור. אסור לאיש לפגוע בכבודכן או להפריע לשליחות החשובה שאתן מבצעות", מסר זמיר.

לדבריו, "אתן מייצגות את צה"ל כולו, ויש לכן גיבוי מלא ממני ומהמערכת כולה. אנחנו נתחקר את האירוע כדי לוודא שלא יקרה בשנית".

כפי שדווח מוקדם יותר, בצה"ל בודקים מדוע לא תואם ביקורן של שתי החיילות עם המשטרה, בפרט בזמנים מתוחים כאלה כאשר בחורי ישיבות נעצרים ברחובות.

הרמטכ"ל הדגיש כי "עם זאת, מציאות בה חיילי וחיילות צה"ל לא יכולים לנוע בחופשיות במדינת ישראל היא מציאות בלתי נסבלת שיש לטפל בה. אנחנו לא נקבל פגיעה בחיילים ובחיילות שלנו ואני מצפה להביא למיצוי הדין עם מי שפגעו בכן".