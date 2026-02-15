ראש הישיבה הגר"ד לנדו ( צילום: עזרא טרבלסי )

ראשי הישיבה הגר"ד לנדו והדרמ"ה הירש מגיבים הערב (ראשון) לאירוע חילול השם הנורא שהתרחש מוקדם יותר בעיר בני ברק.

"אזהרה חמורה מפני חילול השם וסכנה מוחשית" פורסמה במכתב מיוחד המופנה לתלמידי הישיבות, בעקבות אירועי השעה והחיכוכים מול השוטרים. הגאון רבי דב לנדו הבהיר במכתבו כי מעבר לסיכון הכרוך בדבר, הימצאות במקומות של עימות מול כוחות אכיפת החוק מהווה פגיעה קשה בכבוד שמים. בתוכן הדברים נכתב: "חלילה וחלילה להיות במקומות אלו שמתעמתים עם המשטרה, חוץ מהסכנה יש בזה חילול השם גדול רחמנא ליצלן".

על פי ההנחיות שפרסמו גדולי התורה, חל איסור גורף על בחורי הישיבות לעזוב את תלמודם לטובת שהייה במוקדי ההפגנות. ראש הישיבה הדגיש בדבריו כי "אסור בשום אופן להשתתף ולהימצא בתוך אלו שהולכים במקומות שיש עימות עם המשטרה". במקום זאת, קבעו הרבנים כי על התלמידים להקדיש את זמנם באופן מוחלט למסגרת הישיבתית, וציינו כי "חייבים להישאר בישיבה ללימודים וכל סדרי הישיבה".

המכתב נחתם בנימה אישית וחריגה המעידה על כובד המשקל שמייחסים הרבנים לנושא, כאשר הגאון רבי דב לנדו חתם בציון העובדה כי הוא "הכותב בצער רב ובחרדה גדולה". אל הקריאה הצטרף גם ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שכתב: "וכמובן אני מצטרף לכל הנ"ל".

במכתבם הדגישו גדולי ישראל בשני קווים מדגישים את המילים "בשום אופן", כמו כן הודגש כי אסור להשתתף ואף להימצא במקום, שלא יבוא אדם ויאמר "רק עברתי".

עוד הדגישו הגאונים את המילים "חילול השם", סיכום מצער של אירועי היום בעיר בני ברק.

לפי הודעת המשטרה הערב, "23 מפרי סדר נעצרו; המשטרה פעלה בנחישות וביד קשה להשבת הסדר הציבורי. שלושה שוטרים נפצעו."

לפי המשטרה, "החל משעות הצהריים החלו הפרות סדר חמורות בעיר בני ברק, לאחר ששתי חיילות הגיעו לביקור בית במסגרת תפקידן. בתוך זמן קצר התגודדו עשרות מפרי סדר ברחוב חגי בעיר, חסמו את דרכן של החיילות וניסו למנוע את תנועתן.

כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום ופעלו במהירות ובמקצועיות לחילוץ החיילות מתוך ההמון הסוער.

במהלך החילוץ החלו פורעי החוק בהתפרעות אלימה שכללה השלכת אבנים לעבר השוטרים, הפיכת ניידת משטרה", במשטרה הדגישו גם כי בוצע "הצתת קטנוע משטרתי שהכיל תפילין".

המשטרה מדגישה כי "מדובר באירועים חמורים ומסכני חיים, אשר כוונו כלפי כוחות אכיפת החוק שפעלו למילוי תפקידם ולשמירה על ביטחון הציבור. החיילות חולצו ללא פגע הודות תגובה מהירה, נחושה ומקצועית של השוטרים שפעלו תחת מתקפה אלימה."

עוד אומרת המשטרה כי "במהלך האירועים נפצעו שלושה שוטרים באורח קל ונזקקו לטיפול רפואי.

לאור חומרת ההתפרעויות, נאלצו הכוחות להפעיל אמצעים לפיזור הפרות סדר על מנת להשיב את הסדר הציבורי ולמנוע פגיעה נוספת בנפש וברכוש. עד כה נעצרו 23 מפרי סדר בחשד למעורבות באירועים האלימים.

מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, יחד עם מפקד מחוז ת"א, ניצב חיים סרגרוף ומפקד מרחב דן, נצ"מ אלעד קליין, קיימו הערכת מצב בשטח והנחו על המשך פעילות נחושה למיצוי הדין עם כלל המעורבים.

משטרת ישראל רואה בחומרה כל פגיעה באנשי כוחות הביטחון וברכוש ציבורי, ותמשיך לפעול באפס סובלנות כלפי גילויי אלימות והפרות סדר. המשטרה תפעל ביד קשה ותמצה את הדין עם הפורעים."

בתוך כך, בצה"ל מבהירים בשיחה עם 'כיכר השבת' כי בניגוד לטענות, החיילות ששהו בעיר לא עסקו בגיוס חרדים.

גורמים בצבא אמרו ל'כיכר' כי "מדובר בחיילות שהגיעו למשימה במסגרת תפקידן, הן מ"כיות בחוות השומר שהגיעו לבקר מלש"ב שעתיד להתגייס למסלול לא חרדי. כל מלש״ב שמתגייס לחוות השומר עובר ביקור בית שגרתי של מפקד. לאור הרגישות, הגיעו זוג מפקדות - ביקור הבית לא בוצע בסוף, בעקבות התקיפה".

על רקע הביקורת, בצה״ל יתחקרו את כניסת החיילות לתוך בני ברק. לפי דיווח של הכתב ניצן שפירא, בצבא צפויים לתחקר את הכניסה שלהן, את התיאום עם המשטרה ואת ההחלטה הפיקודית שהתקבלה לאפשר להן להגיע הבוקר לעיר.