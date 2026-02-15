כיכר השבת
20 דקות של דבקות: מה גרם לאדמו"ר מבעלזא לפצוח בריקוד סוער עם חברי הבד"ץ?

מאות אברכי כוללי העיון של חסידות בעלזא התכנסו למעמד "מפנינים יקרה" לרגל סיום הלכות 'בשר וחלב' ו'תערובת' | האדמו"ר מבעלזא נשא את המשא המרכזי ורקד במשך דקות ארוכות עם חברי הבד"ץ | נכדו של האדמו"ר, הרה"ג אברהם סאפרין נאם, וקרא לאברכים: "אתם שבט לוי, קודש הקדשים של בעלזא" | סיקור ענק (חסידים)

מעמד כבוד התורה בבעלזא
מעמד כבוד התורה בבעלזא| צילום: צילום: א.מ.ש.
מעמד כבוד התורה בבעלזא (צילום: א.מ.ש.)

אווירה של התעלות ושמחת התורה אפפה את מאות לומדי כוללי העיון של חסידות בעלזא בארץ הקודש, שהתכנסו למעמד "מפנינים יקרה". המעמד הוקדש להוקרת האברכים הממיתים עצמם באהלה של תורה, לרגל סיום לימוד ההלכות המורכבות ב'בשר וחלב' ו'תערובת', שנלמדו בעיון רב לאורך התקופה האחרונה.

בשעת צהריים נכנס האדמו"ר מבעלזא לאולם 'נחלת יהודה', לקול שירת "כי אורך ימים" שהדהדה בפי מאות המשתתפים. האדמו"ר התיישב בראש בימת הכבוד, כשצדו מסובים חברי הביד"ץ: הגאון רבי אברהם צבי דירנפלד, העומד בראשות מערכת כוללי העיון, והגאון רבי יעקב גרינוואלד, לצד ראשי הכוללים.

במהלך המעמד הנעימו בזמרה בעלי המנגנים ניגוני דבקות ותורה ובהם "תורת ה' תמימה", "אשר בחר בנו" ו"ברוך אלוקינו". לאחר שבירך האדמו"ר על היין ואיחל "לחיים" למאות האברכים, הושלך הס בקהל והאדמו"ר נשא את משאו המרכזי במשך דקות ארוכות, כשהוא מעלה על נס את חשיבות לימוד ההלכה בעיון וביגיעה.

לאחר דברי האדמו"ר, נשא דברים נכדו של האדמו"ר, הרה"ג ר' אברהם סאפרין, שביטא את גודל הזכות של האברכים ההוגים בתורה. בדבריו ציין כי הלומדים הם בבחינת "שבט לוי" ו"קודש הקדשים" של החסידות, וכי כוחם וזכותם יגנו על הדור כולו לקראת ביאת המשיח. בסיום דבריו פצח הקהל בשירת "והאר עינינו" בהתלהבות רבה.

שיאו של המעמד נרשם כאשר האדמו"ר פצח ריקוד נלהב לכבודה של תורה. במשך למעלה מעשרים דקות הלהיב האדמו"ר את הקהל כשהוא אוחז בידיהם של חברי הביד"ץ, בעוד מאות האברכים מפזזים ורוקדים במעגלים סביב בימת הכבוד.

בין הניגונים זימרו ניגוני שמחה ובהם "יהא רעווא קדמך", "אחת שאלתי", וניגוני ההקפות המסורתיים של חצרות הקודש לבית ויז'ניץ ובאבוב. בשעה 12:40 יצא האדמו"ר מהאולם לקול שירת "אשרינו מה טוב חלקנו".

מעמד כבוד התורה בבעלזא (צילום: אנשיל בעק)
