חמש שעות של קורת רוח | כך נעלו בחורי קאסוב ויז'ניץ את ימי השובבי"ם בסילודין

תלמידי ישיבת קאסוב ויז'ניץ בבית שמש, חתמו אמש בליל שישי, את ימי השובבי"ם בסדר לימוד של 5 שעות רצופות | האדמו"ר הופיע לביקור הוד בישיבה ונשא דברי חיזוק לבחורים (עולם הישיבות - חסידים)

סיום ימי השובבי"ם בקאסוב ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)

מראות הוד נרשמו אמש בהיכל ישיבת קאסוב ויז'ניץ, ביומם האחרון של ימי השובבי"ם הקדושים. תלמידי הישיבה, שעבדו את קונם בסילודין לאורך התקופה כולה, התכנסו למעמד נעילה שכולו רצוף אהבה לתורה וליראה.

במרכז היום נערך סדר רצופות מיוחד, במהלכו שקדו הבחורים על תלמודם במשך חמש שעות רצופות ללא הפסק. בעיצומו של הסדר הופיע בהדרו האדמו"ר מקאסוב ויז'ניץ, שעבר בין ספסלי הישיבה והתבונן בסיפוק רב בעמל התורה של צעירי הצאן. לאחר מכן התפלל האדמו"ר תפילת מנחה בין כותלי הישיבה.

בתום התפילה נשא האדמו"ר משא חיזוק והדרכה, בו הפליג במעלת לימוד התורה ובפרט בעת הקדושה של ימי השובבי"ם, המזככים את הנפש ומרוממים את האדם.

בהמשך נשא דברים הגה"ח רבי אליהו דינקל, שעורר את הבחורים בדרשת שבח והערכה על שקידתם המופלאה ועל המרץ הרב שהשקיעו בין כותלי הישיבה בתקופה זו.

סיום ימי השובבי"ם בקאסוב ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בקאסוב ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בקאסוב ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בקאסוב ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בקאסוב ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בקאסוב ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בקאסוב ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בקאסוב ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בקאסוב ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בקאסוב ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
סיום ימי השובבי"ם בקאסוב ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)

