המתיחות סביב איראן והאפשרות להסלמה אזורית מובילות את ארצות הברית להעמיק את נוכחותה הצבאית במזרח התיכון. על פי דיווח בעיתון "ניו יורק טיימס", נושאת המטוסים שנבחרה להצטרף לזירה היא USS "ג׳רלד ר׳ פורד", ספינת הדגל של הצי האמריקני ואחת מנושאות המטוסים המתקדמות והיקרות בעולם.

נושאת המטוסים, השוהה כעת בים הקריבי, קיבלה הוראה לנוע לעבר המזרח התיכון יחד עם קבוצת התקיפה שלה, ואנשיה אינם צפויים לשוב לארצות הברית לפני סוף אפריל או תחילת מאי.

עם הגעתה לאזור, תהיה זו הפעם הראשונה מאז מרץ 2025 שבה פועלות בו זמנית שתי נושאות מטוסים אמריקניות בזירה. אז שהו באזור USS "הארי ס׳ טרומן" ו־USS "קרל וינסון", במהלך התקיפות האמריקניות נגד החות׳ים בתימן.

כעת, מצטרפת ה"פורד" לכוחות שכבר מוצבים באזור, כחלק מהיערכות כוללת לאפשרות של התדרדרות ביטחונית.

נושאת המטוסים "ג׳רלד ר׳ פורד" אינה רק סמל עוצמה, אלא גם פלטפורמה מבצעית משמעותית שכבר נטלה חלק בפעילות רגישה. מטוסי הקרב שעל סיפונה השתתפו לאחרונה במבצע שהוביל ללכידתו של נשיא ונצואלה לשעבר ניקולס מדורו, שהועבר לארצות הברית ומועמד שם לדין.

מדובר בנושאת המטוסים הגדולה והמתקדמת ביותר בצי האמריקני. אורכה כ-337 מטרים, רוחב סיפונה כ-78 מטרים, ומשקלה מגיע לכ-100 אלף טון. היא מונעת באמצעות שני כורים גרעיניים, המאפשרים לה לשוט במהירות של כ-30 קשר, שהם כ-56 קילומטרים לשעה, ולפעול בלב ים במשך חודשים ארוכים ללא צורך בתדלוק. על סיפונה משרתים אלפי אנשי צוות, והיא נושאת יותר מ-75 מטוסי קרב ומסוקים.

מערך ההגנה והתקיפה של ה"פורד" כולל משגרי טילים נגד מטוסים, מערכות טילי קרקע-אוויר מסוג RAM, מערכות פלנקס ליירוט טילים ורקטות בטווח קצר, תותחים בקוטר 25 מילימטרים ומקלעים כבדים.

לצד זאת, מותקנות עליה מערכות מכ״ם מתקדמות המיועדות הן להכוונת מטוסים וטילים והן לאיתור איומים אוויריים מתקרבים. השילוב בין כוח אווירי משמעותי למערכות הגנה מתקדמות הופך אותה לבסיס צבאי צף בעל יכולת פעולה עצמאית רחבת היקף.

עלות בנייתה של נושאת המטוסים נאמדה בתחילה בכ-5.1 מיליארד דולר, אך לאורך השנים תפחה לכ-12.8 מיליארד דולר. לכך יש להוסיף עלויות תחזוקה שנתיות המוערכות בכ-3 מיליארד דולר, וכן השקעה של עשרות מיליארדי דולרים במחקר ופיתוח הדגם כולו.

מעבר ליכולותיה הצבאיות, מדובר למעשה בעיר צפה. על סיפונה פועל בית חולים מלא הכולל חדרי ניתוח, טיפול נמרץ ומעבדות, לצד צוותים רפואיים רחבים. קיימים בה חדרי כושר, חנויות, אזורי פנאי, קפיטריה המספקת ארבע ארוחות ביום ואף מערכות תקשורת מתקדמות המאפשרות חיבור אינטרנטי גם בלב ים. יכולתה לפעול במשך כשלושה חודשים ברציפות ללא אספקה חיצונית מדגישה את עצמאותה המבצעית.

הגעת ה"פורד" מצטרפת להצהרות האחרונות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהבהיר כי אם לא יושג הסכם עם איראן בתקופה הקרובה, ההתפתחויות עלולות להיות "טראומטיות מאוד".

במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו ציין בתום ביקורו בוושינגטון כי הסוגיה האיראנית עמדה במרכז השיחות, והדגיש כי כל הסכם עתידי חייב לכלול גם את סוגיית הטילים הבליסטיים והשלוחות האזוריות של טהרן.