לילה של התעלות וזעקה נרשם בליל שישי האחרון בהיכל ישיבת 'ויז'ניץ ישועות משה' בברכפלד. מאות בחורי הישיבה התכנסו למרתון של עשר שעות לימוד רצופות, שהוקדשו כולם כזכות לרפואתו השלמה של מורם ורבם, האדמו"ר מויז'ניץ.

במהלך הלילה נרשמה התרגשות בהיכל כאשר הופיע במפתיע הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, בנו של האדמו"ר ואב"ד החסידות באלעד. הרב סייר בין ספסלי הלימוד, התפעל מההתמדה העצומה, ואף התיישב בעצמו ללימוד ממושך של שעה ארוכה בצוותא עם הבחורים.

עם עלות השחר זכו הבחורים לביקורו של המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן. המשפיע ערך 'זיץ' נלהב ומעורר רחמים, ובסיומו ערך מעמד תפילה מרטיט לרפואת האדמו"ר, בליווי שופרות.