שבת מרוממת ומאלפת עברה על בני הישיבה הגדולה "אבני נזר" בביתר עילית, בראשות הגאון רבי זמיר כהן, שנסעו בצוותא חדא עם ראש הישיבה ורבני הישיבה לשבת התעלות בצפון הארץ.

מהיכל הישיבה בביתר יצאו הבחורים ואנשי הצוות בעיצומו של ליל שישי, כאשר את תפילת שחרית עשו הם בזמן הנץ החמה בציון הרשב"י במירון. לאחר התפילה הגיעו הבחורים למתחם בטבריה, שם, אחרי ארוחה ומנוחה, התכוננו לקראת השבת המרוממת.

את סעודות השבת עשו בני הישיבה יחד עם רבני הישיבה, כאשר הסעודות כולן טובלות בדברי תורה, הלכה וחיזוק, תוך שירה וזמרה בשירי עונג שבת וחביבות התורה הקדושה. במהלך השבת אף נערכו סיומי מסכתות רבים ע"י בחירי הישיבה, שסיימו בקהל רב מסכתות שונות אותן לקחו הם על עצמם ללמוד ולשנן בין סדרי הישיבה, ימי שישי ושבתות.

מפי ראש הישיבה נשמע במהלך השבת שיעור כללי מקיף בסוגיית "תקפו כהן", כאשר היכל בית הכנסת שבמלון הופך למדורת אש של התנצחות בין ראש הישיבה לרבני הישיבה ותלמידיה, הנושאים ונותנים בעומקא דשמעתתא בכח גדול ויד חזקה.

כמו"כ, נשא הגאון רבי זמיר כהן משא השקפה מקיף ונוקב בפני בני הישיבה, בו התייחס לסוגיות אקטואליות שעל סדר היום הישיבתי והחרדי בכלל. הוא שזר בדבריו את המסר החשוב של תחושת "ויגבה לבו בדרכי השם", ושעל בני הישיבות באשר הם להתהלך לא מתוך תחושת "דיעבד" או "התנצלות" ח"ו, כי אם אדרבה – מתוך תחושת גאוות יחידה: "אתם עוסקים בדבר החשוב ביותר מכל, אתם מעמידי העולם, ומגיני ארצנו הקדושה"! קרא בפניהם ראש הישיבה.

במהלך השבת נשמעו בקשב רב גם דבריהם המחזקים של צוות רבני הישיבה, הרבנים הגאונים רבי טוביה בן דוד – ראש הקיבוץ בישיבה, ורבי יצחק סעדון – ר"מ שיעור ג', שנשאו מדבריהם המאלפים בפני בני הישיבה.

את השבת סיימה תכנית מרתקת ומרוממת במיוחד, במסגרת "מלוה מלכה" עשיר, בו נטל חלק בעל המנגן ר' יצחק בן ארזה, שיחד עמו שוררו הבחורים שירי רגש, נשמה ודבקות. בני הישיבה ציינו לשבח והתפעלות את המאמץ שהשקיעה הנהלת הישיבה לשם הצלחת השבת ברוחניות ובגשמיות.