כיכר השבת
עד 2:00 לפנות בוקר

תּוֹרָה מַגְּנָא וּמַצְּלָא | אלפי תלמידי פוניבז' התכנסו ללימוד רצוף בליל פורים

בזמן שבישראל נערכים לכל תרחיש, היכל "ישיבת פוניבז'" רעד אמש מקול התורה עד השעות הקטנות של הלילה • המסורת שייסד ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל נמשכת בעוז • התרגשות בביקור ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי |"כד יתבין ישראל ועסקין בשמחת התורה קודשא בריך הוא אומר לפמליא דיליה חזו בני חביבי דמשתכחין בצערא דילהון ועסקין בחדוותא דילי" (חרדים)

2תגובות
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)

בעוד שברחובותיה של בני ברק מורגשת היטב אווירת החג המהולה במתח הביטחוני השורר בארצנו הקדושה, בתוך היכל ה"אם" של עולם הישיבות ישיבת פוניבז' בחרו הלילה אלפי הבחורים בכלי הנשק העוצמתי ביותר של עם ישראל.

בליל פורים, בשעה שרבים חוגגים ברחובות, עזבו אלפי תלמידי הישיבה את כל ענייני החג והתיישבו בהיכל בית המדרש המרכזי לסדר לימוד רצוף ומעורר השראה שנמשך עד לשעה 2:00 לפנות בוקר.

סדר הלימוד המפורסם של ליל פורים בפוניבז' אינו דבר שבשגרה. הוא נוסד לפני עשרות שנים בהוראתו הישירה והדרכת הקבע של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל, אשר הקפיד לעורר על כך מדי שנה בשנה, כשהוא מדגיש את כוחה של התורה דווקא בזמן שאחרים מתבטלים ממנה. תלמידי הישיבה, שראו בכך צוואה רוחנית חיה, גדשו את ההיכל עד אפס מקום.

רגע של התרגשות עילאית נרשם כאשר ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, נכנס להיכל בית המדרש כדי לחזות מקרוב במחזה המרהיב של אלפי הצעירים השקועים בלימוד. ראש הישיבה הביע קורת רוח מרובה, ועשרות בחורים ניגשו אליו והתפלפלו עמו בסוגיות השעה, כשהוא מעודד אותם להמשיך ולהוסיף זכויות לעם ישראל.

עם סיום סדר הלימוד בשעה 2:00 בלילה, נערכה בהיכל הישיבה תפילה מיוחדת לישועת עם ישראל ולביטול הגזרות. בסיום התפילה, פרצו אלפי הבחורים בשירה אדירה שסחפה את כל האזור. לצד שירי הפורים המסורתיים, הדהדו בהיכל ניגוני גאולה ובקשה, כאשר הבחורים זועקים ומקווים לישועה בצל המלחמה הקשה.

"הקול הוא קול יעקב" היכל פוניבז' הוכיח הלילה שוב כי התורה היא המגן האמיתי של עם ישראל, והיא זו שעומדת לנו בכל דור ודור, ובפרט בימים טרופים אלו.

ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)
ליל פורים בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
לבכות מרוב התרגשות. הנצחון האמיתי. לדורות עולם.
ירושלמי מקנא
1
ישר כח ל רב שמעון מרגלית על המפעל העצום של לימוד תורה לשמה כמידי שנה בפורים זכות הלימוד תעמוד לו בכל הישועות ושבקרוב יבשר בשורות טובות
אורחות חיים

עוד בעולם הישיבות

כמנהגו רבות בשנים

|

צפו בתיעוד ענק

|

עד 2:00 לפנות בוקר

||
2

קיימו וקיבלו

|

ריקוד של התעלות

|

אשריכם תלמידי חכמים

|

הרחיבי מקום אהלך

|

בעצרת זיכרון

||
1

אלו לא ימים של הוללות

|

ש

שו"ת אקטואלי:

הרב אהרן בוטבול|מקודם

שעה קצרה לפני שבת

|

לא לקנא בו

||
3

חובת האחריות האישית

||
4

כתרה של תורה

|

בקיאות בעומק וברוחב

|

בהיכל הישיבה

|

עם ראשי ישיבת חברון

||
9

מעמד של קידוש השם!

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר