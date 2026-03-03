בעוד שברחובותיה של בני ברק מורגשת היטב אווירת החג המהולה במתח הביטחוני השורר בארצנו הקדושה, בתוך היכל ה"אם" של עולם הישיבות ישיבת פוניבז' בחרו הלילה אלפי הבחורים בכלי הנשק העוצמתי ביותר של עם ישראל.

בליל פורים, בשעה שרבים חוגגים ברחובות, עזבו אלפי תלמידי הישיבה את כל ענייני החג והתיישבו בהיכל בית המדרש המרכזי לסדר לימוד רצוף ומעורר השראה שנמשך עד לשעה 2:00 לפנות בוקר.

סדר הלימוד המפורסם של ליל פורים בפוניבז' אינו דבר שבשגרה. הוא נוסד לפני עשרות שנים בהוראתו הישירה והדרכת הקבע של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל, אשר הקפיד לעורר על כך מדי שנה בשנה, כשהוא מדגיש את כוחה של התורה דווקא בזמן שאחרים מתבטלים ממנה. תלמידי הישיבה, שראו בכך צוואה רוחנית חיה, גדשו את ההיכל עד אפס מקום.

רגע של התרגשות עילאית נרשם כאשר ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, נכנס להיכל בית המדרש כדי לחזות מקרוב במחזה המרהיב של אלפי הצעירים השקועים בלימוד. ראש הישיבה הביע קורת רוח מרובה, ועשרות בחורים ניגשו אליו והתפלפלו עמו בסוגיות השעה, כשהוא מעודד אותם להמשיך ולהוסיף זכויות לעם ישראל.

עם סיום סדר הלימוד בשעה 2:00 בלילה, נערכה בהיכל הישיבה תפילה מיוחדת לישועת עם ישראל ולביטול הגזרות. בסיום התפילה, פרצו אלפי הבחורים בשירה אדירה שסחפה את כל האזור. לצד שירי הפורים המסורתיים, הדהדו בהיכל ניגוני גאולה ובקשה, כאשר הבחורים זועקים ומקווים לישועה בצל המלחמה הקשה.

"הקול הוא קול יעקב" היכל פוניבז' הוכיח הלילה שוב כי התורה היא המגן האמיתי של עם ישראל, והיא זו שעומדת לנו בכל דור ודור, ובפרט בימים טרופים אלו.