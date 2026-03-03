כיכר השבת
כמנהגו רבות בשנים

תלמידי הישיבה האזינו בדקדוק רב לשמיעת קריאת המגילה מפי רבי שלמה קנייבסקי 

במרכז היכל ישיבת 'תפארת ציון' קרא אמש ראש הישיבה, הגאון רבי שלמה קנייבסקי, את המגילה בדקדוק רב ובדבקות כמנהגו רבות בשנים, כשמאות התלמידים מטים אוזן קשבת לכל הגה | גלריה (חרדים)

הגאון רבי שלמה קנייבסקי בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי שלמה קנייבסקי בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי שלמה קנייבסקי בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי שלמה קנייבסקי בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי שלמה קנייבסקי בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי שלמה קנייבסקי בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי שלמה קנייבסקי בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי שלמה קנייבסקי בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי שלמה קנייבסקי בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי שלמה קנייבסקי בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)

