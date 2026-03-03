ממעמד קריאת המגילה ועד לריקודין קדישין, מאות בחורי ישיבת סלבודקה המעטירה חגגו את ליל חג הפורים במחיצת ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש אשר אף הופיע למסיבת פורים ועודד השירה בעוז | הבחורים עלו על השולחנות ופיזזו | סיקור ותיעוד (עולם הישיבות)
בזמן שבישראל נערכים לכל תרחיש, היכל "ישיבת פוניבז'" רעד אמש מקול התורה עד השעות הקטנות של הלילה • המסורת שייסד ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל נמשכת בעוז • התרגשות בביקור ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי |"כד יתבין ישראל ועסקין בשמחת התורה קודשא בריך הוא אומר לפמליא דיליה חזו בני חביבי דמשתכחין בצערא דילהון ועסקין בחדוותא דילי" (חרדים)
בהיכל ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק נצפה הלילה - ליל פורים, מחזה מרהיב של התעלות ודבקות בתורה | מאות מתלמידי הישיבה התכנסו לסדר לימוד מיוחד שנמשך שעות ארוכות | במזרח ההיכל ישב ראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר | בסיום הסדר ערכו תפילת רבים לישועת כלל ישראל (עולם הישיבות)
שמחת התורה בהיכל הישיבה | תלמידי המכינה בישיבת 'דרכי חיים' צאנז, ציינו ברוב פאר והדר את סיום סדר מועד | את המעמד פיארו בהופעתם הכבודה, המקובל הצדיק רבי אברהם אביש ציינוירט, הגה"צ רבי ישראל ברזובסקי, רבם של חסידי סלונים בביתר, שנצפה בהמשך מפזז שעה ארוכה עם הבחורים לכבודה של תורה, והאדמו"ר מלוצק שאף נשא אמרות קודש לפני ציבור המשתתפים | הצלם שמואל דריי מגיש גלריה (עולם הישיבות)
שמחה של תורה בהיכל ישיבת 'זוטשקא אמסנא', בעיצומם של ימי חודש אדר, ימים בהם "הדר קבלוה מאהבה", נערך מעמד כבוד התורה וחלוקת מלגות לקבוצת בחורים מצטיינים אשר קיבלו על עצמם עול תורה בשינון מסכתות שלמות בבקיאות נפלאה ובעל פה | במעמד השתתף האדמו"ר מזוטשקא אמסנא, אשר אף נשא אמרות קודש וציין על נס את חשיבות קניית התורה בשינון וחזרה | בסיום דבריו פצח האדמו"ר בריקוד נלהב עם התלמידים במשך דקות ארוכות | בהמשך המשיכו התלמידים בריקודים מתוך אווירת פורים (חסידים - עולם הישיבות)
התרגשות רבה בקרב בוגרי ובני הישיבה הגדולה באר יצחק - טלזסטון עם התחלת שיפוץ והרחבת בנין בית המדרש | בסוף שבוע שעבר נערך מעמד העברת בית המדרש והעברת ספרי התורה לקומת ה'עזרת נשים' לתקופת השיפוץ, ואי"ה כבר בזמן אלול הבעל"ט יחנכו את בית-המדרש החדש שהחל להבנות בימים אלו כיאה לכבודה של תורה (עולם הישיבות)
בצל המלחמה, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הגיע למרחב המוגן בישיבת 'קרית מלך' לשאת את המשא המרכזי בעצרת הזיכרון לזכור של שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל | בתחילת המעמד ביקש ראש הישיבה מהבחורים לומר יחדיו פרקי תהילים ובמיוחד פרק "יושב בסתר" (עולם הישיבות)
בשיחה מיוחדת שנשא בהיכל ישיבת 'זכרון מאיר' לצעירים בירושלים, עמד ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן על המהות הפנימית של ימי הפורים והזהיר מפני הוללות: "זו לא צורה של בן תורה" | בדבריו התייחס למצב הדור והתבטא: "הקיום שלנו הוא רק בכוח התורה של הבחורים" | צפו בדברים המלאים (עולם הישיבות)
הגאון רבי אהרן בוטבול, ראש בית ההוראה 'יביע אומר', משיב לשאלות המצויות בדיני ממונות והלכות פורים: האם קישור ראשוני בין מוכר לקונה מזכה בדמי תיווך, את מי להעדיף בקבלת משלוח מנות, ומה השיעור המינימלי למאכלים שבמשלוח? • פסקי הלכה מתוך עלון 'אחוותא'
הכנה דרבה לקראת שבת זכור: חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן יגיע להיכל בית המדרש המרכזי של חסידות בעלזא בירושלים, שעה קצרה לפני כניסת השבת, למסור שיעור עיוני ושיחת חיזוק לאלפי בחורי החסידות | השיעור יעסוק בסוגיה המפורסמת ב'תקפו כהן' | ראשי הישיבות של בעלזא ישתתפו במעמד (חסידים - עולם הישיבות)
תלמיד ישיבה חב"די ממונטריאול נאלץ לצאת למירוץ דרמטי נגד הזמן כדי להגיע לחתונה שלו בצרפת, שתוכננה להתקיים היום בצהרים בפריז שבצרפת | הוא כבר ישב במטוס, בטיסה חילופית, אבל הטיסה לא יצאה לדרך בשל הסופה. איך זה הסתיים? | וגם: הנחת התפילין המרגשת בשדה התעופה (עולם הישיבות)
ראשי הישיבות והכוללים קיבלו בימים אלו מכתב ובו שורת הנחיות לבחורים ואברכים לקראת חג הפורים, חג הפסח ובין הזמנים - בהיעדר חוק גיוס והמצב הרגיש | "מרבית התלמידים לא יוכלו לצאת מהארץ", נכתב והבחורים גם מוזהרים להקפיד על שמירת מעמד 'תלמיד ישיבה' כדי להיכלל בכל חוק עתידי (עולם הישיבות)
מאות השתתפו במעמד כבוד התורה של ישיבה לצעירים "טל תורה", בבני ברק, בו נבחנו הבחורים על מסכת שלמה • במהלך הערב נשאו דברים ראש הישיבה הגאון רבי צבי כץ והאדמו"ר מזוטשקא • גלריית אדמו"רים ורבנים פיארה את שולחן המזרח לכבוד צאצאיהם (עולם הישיבות)
ברוב שמחה וחדווה נערך בהיכל הישיבה לצעירים 'סערט ויז'ניץ' בחיפה, מעמד כביר 'לכבודה של תורה' – חלוקת אותות הצטיינות לתלמידי הישיבה על עמלם הרב בידיעת התורה בעומק וברוחב | המעמד נערך עם סיום ימי החזרה הרבתית, בה שיננו התלמידים את כל החומר הנלמד מתחילת הזמן ועד עתה |את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, אשר נשא דברות קודשו במרכז המעמד, בהמשך פצח הרבי בריקוד נלהב לפני הבחורים | בסיום המעמד עברו התלמידים בסך לקבלת תעודות ההצטיינות מידי האדמו"ר (חסידים - עולם הישיבות)
לקראת נעילת ימי השובבי"ם התכנסו כלל בחורי ישיבת זוועהיל לסדר לימוד של שמונה שעות רצופות • במהלך הסדר זכו להופעתו של האדמו"ר, שישב והגה על התורה יחד עם תלמידי הישיבה • בסיום הסדר מסר המשפיע הרה"ג ר' משה וינבך שיחת חיזוק והתעוררות (עולם הישיבות)
בשונה מהפעמים האחרות בהן ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, פוצח בריקוד עם בחורי הישיבות, אמש כאשר מסר שיחה בישיבת חברון, הוא פצח בריקוד ארוך במיוחד, כאשר השיא היה בעת ששרו "עצו עיצה ותופר" | צפו בתיעוד המרומם (עולם הישיבות)
המעצמה התורנית הגדולה בעולם התאחדה למעמד "מלכי רבנן" בהיכל ארנה בירושלים | קרוב ל-300 ראשי החבורות של הישיבה התייצבו על במה אחת | הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, עלו במיוחד לירושלים להשתתף באירוע ולהוקיר את עמלי התורה | צפו בתיעוד (חדשות חרדים)
