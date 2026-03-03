כיכר השבת
השמחה שהרקיעה שחקים בסלובדקה | ליל פורים במחיצת גדולי הדור בצל המלחמה

ממעמד קריאת המגילה ועד לריקודין קדישין, מאות בחורי ישיבת סלבודקה המעטירה חגגו את ליל חג הפורים במחיצת ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש אשר אף הופיע למסיבת פורים ועודד השירה בעוז | הבחורים עלו על השולחנות ופיזזו | סיקור ותיעוד (עולם הישיבות)

מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)

בני ברק של מעלה: בגבעת ישיבת סלבודקה המעטירה, נחגג ליל פורים באווירה עילאית של רוממות ותורה, כאשר מאות תלמידי הישיבה זכו להסתופף בצילם של מאורי הדור, ראשי הישיבה.

בליל החג זכו מאות תלמידי הישיבה לשמוע קריאת המגילה יחד עם ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו ועם ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, שתפסו את מקומם בראש המזרח.

לאחר קריאת המגילה התכנסו מאות הבחורים למסיבת הפורים המסורתית של הישיבה. את שולחן הכבוד פיאר בהופעתו הכבודה ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, שהתקבל בשירה אדירה של "ימים על ימי מלך תוסיף".

במהלך המסיבה נרשמו רגעים של התעלות יוצאת דופן, כאשר ראש הישיבה הגרמ"ה הירש עודד את השירה בעוז ובמרץ, והשרה משמחתו על כלל הבחורים. השירה פרצה גבולות כאשר עשרות בחורים עלו על השולחנות ופיזזו בעוז ובשמחה טהורה לכבוד היום.

קריאת המגילה בהיכל ישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
קריאת המגילה בהיכל ישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
קריאת המגילה בהיכל ישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
קריאת המגילה בהיכל ישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
קריאת המגילה בהיכל ישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
קריאת המגילה בהיכל ישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
קריאת המגילה בהיכל ישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
קריאת המגילה בהיכל ישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
קריאת המגילה בהיכל ישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
קריאת המגילה בהיכל ישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
קריאת המגילה בהיכל ישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
קריאת המגילה בהיכל ישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
קריאת המגילה בהיכל ישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
קריאת המגילה בהיכל ישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)
מסיבת פורים בישיבת סלבודקה (צילום: שוקי לרר)

