בני ברק של מעלה: בגבעת ישיבת סלבודקה המעטירה, נחגג ליל פורים באווירה עילאית של רוממות ותורה, כאשר מאות תלמידי הישיבה זכו להסתופף בצילם של מאורי הדור, ראשי הישיבה.

בליל החג זכו מאות תלמידי הישיבה לשמוע קריאת המגילה יחד עם ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו ועם ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, שתפסו את מקומם בראש המזרח.

לאחר קריאת המגילה התכנסו מאות הבחורים למסיבת הפורים המסורתית של הישיבה. את שולחן הכבוד פיאר בהופעתו הכבודה ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, שהתקבל בשירה אדירה של "ימים על ימי מלך תוסיף".

במהלך המסיבה נרשמו רגעים של התעלות יוצאת דופן, כאשר ראש הישיבה הגרמ"ה הירש עודד את השירה בעוז ובמרץ, והשרה משמחתו על כלל הבחורים. השירה פרצה גבולות כאשר עשרות בחורים עלו על השולחנות ופיזזו בעוז ובשמחה טהורה לכבוד היום.