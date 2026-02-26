בהיכל ישיבת 'זכרון מאיר' לצעירים בירושלים, מסר השבוע ראש ישיבת חברון, הגאון רבי דוד כהן, חבר מועצת גדולי התורה. שיחת חיזוק והדרכה לקראת ימי הפורים, במטרה לחזק את עמלי התורה ולהתוות את הדרך הראויה לבן ישיבה בימים אלו.

בפתח דבריו עמד ראש הישיבה על מעלתם של ימים אלו כימי הכנה לפורים. בדבריו הביא את שו"ת הרדב"ז הדן באדם הכלוא בבית האסורים שניתנה לו רשות לצאת רק יומיים בשנה, ושאל באילו ימים עדיף לצאת: "השאלה היתה האם לצאת ביומיים הכי חשובים בשנה – יום הכיפורים ופורים, או לצאת כמה שיותר מוקדם. מעצם השאלה אנו רואים את ההגדרה של פורים; אלו הם הימים הגדולים ביותר של השנה".

לאחר שהעמיק בשורש הדימוי שבין פורים ליום הכיפורים, ועל כך ששניהם ימי קבלת התורה באהבה ומרצון, עבר הגר"ד כהן להתריע מפני זלזול בקדושת היום: "לפעמים מאבדים את המשמעות של פורים. כפי שאמר לי פעם אדם גדול, ישנם כאלו שעוברים את היום הזה במצב של הוללות. זה לא נכון! זו לא צורה של בן תורה וזו לא צורה של יהודי בכלל. אמנם חז"ל אמרו שחייב איניש לבסומי, אך הבית יוסף מדגיש שלא יפרוק מעצמו עול, אלא תהיה לו שמחה יתירה שכל כולה חיבור ודביקות בבורא".

בהמשך דבריו התייחס ראש הישיבה לעמל התורה הנדרש ולמצב הדור: "כולנו יודעים את המצב, שאנו מושפלים ונרדפים, אך היסוד הגדול שכל אחד צריך להכיר הוא שלכלל ישראל יש קיום רק בכוח התורה. מול כל הסכנות והגזירות – זה הכוח שלכם, הבחורים הצעירים ששקועים בלימוד. זה מה שמחזיק אותנו!".

את דבריו סיים בברכה לתלמידים ולצוות הישיבה: "ברוך השם אתם ציבור חשוב מאוד, יש כאן בחורים עם כוחות אדירים ורבנים גדולים שמשקיעים בכם. תנצלו את השנים האלו, אלו השנים שבונות את הבחור לכל החיים. מי שיודע להשכיל שאלו שנים של בניין ומשקיע בהן, מקבל בסיס איתן לישיבה גדולה. יהי רצון שתזכו לשנים של שמחה ורוממות ותהיו תלמידי חכמים גדולים".