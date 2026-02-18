כיכר השבת
אשרי עין ראתה

חבילות רוחניות | בני הישיבה סיימו את הש”ס לע”נ אביו של בן החבורה • תיעוד מרגש

במעמד מרגש ורב רושם בראשות ראש הישיבה הגאון רבי משה יהודה שלזינגר, חגגו בני שיעור ג' בישיבת "קול תורה" את סיום הש"ס שנלמד לעילוי נשמת הרה"ג רבי אריה חלא זצ"ל • במהלך הערב נשאו דברים ראשי הישיבה שעמדו על כוחה של תורה כנחמה לידיד החבורה, ולאחריה פצחו הכל בריקודים לכבודה של תורה • צפו בתיעוד (עולם הישיבות)

סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)

במוצ"ש האחרון נערך מעמד רב רושם בישיבת "קול תורה", כאשר בני שיעור ג' סיימו את הש"ס לעילוי נשמת הרה"ג רבי אריה חלא זצ"ל, אביו של אחד מבני החבורה. לאחר מכן הצטרפו בני הישיבה ושאר הלומדים, והשלימו סיום ש״ס נוסף לעילוי נשמתו.

במעמד נטלו חלק ראשי הישיבה ורבניה, ובראשם ראש הישיבה חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי משה יהודה שלזינגר, אשר טרח והגיע למעמד ונשא דברים לכבודה של תורה. בדבריו עמד על מעלת העמל בתורה ועל הזכות הגדולה להרבות בלימוד לעילוי נשמת הנפטר.

כן נשא דברים ראש הישיבה הגאון רבי שלמה שלזינגר, שדיבר על הזכות לשלוח "חבילות" רוחניות לנשמת הנפטר באמצעות לימוד התורה, ושיבח את בני החבורה על מסירותם ועמלם לכבודה של תורה.

בסעודת המצווה נשאו דברים רבני הישיבה ובני המשפחה, ולאחר מכן פצחו בני הישיבה בריקודים ושמחה לכבודה של תורה.

סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)
סיום הש"ס בקול תורה (צילום: אברהם זכריה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

אשרי עין ראתה

|

בהיכל הישיבה

|

להישמר מפגעי הזמן

|

עד עלות השחר

||
1

לקראת 'תקפו כהן'

|

תיקון 65,000 תעניות

|

בעיר התורה בהרי יהודה

|

כִּי טוֹב סַחְרָהּ

|

האדמו"ר הופיע בהיכל

|
ש

שו"ת אקטואלי

הרב אהרן בוטבול|מקודם

סוד הימים הנשגבים

||
1

זעזוע בעולם הישיבות

||
19

ברוך דיין האמת

||
2

בברכתם של גדולי הדור

||
1

שִׂמְחַת בַּחוּרִים יֵשׁ יֵשׁ

|

שישים שנות תורה

||
1

הפתעה בהיכל • צפו

||
2

בנו של הרבי הפתיע

||
2

מגדלור ראשון במתחם

||
8

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר