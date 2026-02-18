במוצ"ש האחרון נערך מעמד רב רושם בישיבת "קול תורה", כאשר בני שיעור ג' סיימו את הש"ס לעילוי נשמת הרה"ג רבי אריה חלא זצ"ל, אביו של אחד מבני החבורה. לאחר מכן הצטרפו בני הישיבה ושאר הלומדים, והשלימו סיום ש״ס נוסף לעילוי נשמתו.

במעמד נטלו חלק ראשי הישיבה ורבניה, ובראשם ראש הישיבה חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי משה יהודה שלזינגר, אשר טרח והגיע למעמד ונשא דברים לכבודה של תורה. בדבריו עמד על מעלת העמל בתורה ועל הזכות הגדולה להרבות בלימוד לעילוי נשמת הנפטר.

כן נשא דברים ראש הישיבה הגאון רבי שלמה שלזינגר, שדיבר על הזכות לשלוח "חבילות" רוחניות לנשמת הנפטר באמצעות לימוד התורה, ושיבח את בני החבורה על מסירותם ועמלם לכבודה של תורה.

בסעודת המצווה נשאו דברים רבני הישיבה ובני המשפחה, ולאחר מכן פצחו בני הישיבה בריקודים ושמחה לכבודה של תורה.