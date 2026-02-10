אחרי ירושלים והצפון | ישיבת 'שער המלך' מקימה שלוחה בחיפה

בשבוע האחרון נערך מעמד היסוד לישיבה לצעירים 'שער המלך' בעיר חיפה. הישיבה החדשה עתידה להעניק מענה איכותי למשפחות האברכים בצפון.

הישיבה מוקמת בנשיאות ראש הישיבה הגאון רבי דוד אברהם, כחלק מרשת הישיבות 'שער המלך' הפועלת תחת 'מפעלות החינוך'.

ייסוד המקום מגיע לאחר קבלת ברכתם והכוונתם של גדולי הדור, הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, במטרה להוות את חוד החנית של עולם התורה הספרדי באזור.

בכנס היסוד נשאו דברים רבני העיר וראשי הישיבות: המרא דאתרא הגאון רבי יחיאל במברגר; הגאון רבי אברהם משה קירשנבוים, מראשי ישיבת נחלת הלויים; הגאון רבי יקותיאל וייס, דומ"צ הקהילה וראש כולל מורשה; הגאון רבי ישראל רוזנטל, ראב"ד חיפה; והגאון רבי יעקב אברג'ל, ראש ישיבת שלום יהודה.

במרכז המעמד נשא דברים נשיא הישיבה, הגאון רבי דוד אברהם, אשר האציל מברכתו על הבחורים המייסדים. בדבריו העלה קווים לדמותה של חיפה התורנית כפי שזכורה לו מעבר, ופלפל בארוכה בקושייתו של ה'חמדת שלמה', בה נהג להשתעשע עם לומדי העיר הגאון רבי יעקב רוזנטל זצ"ל, בעל ה'משנת יעקב'.

במהלך הכנס התבשרו ההורים על מינויו של הגאון רבי בועז זרגרי לכהן בראשות הישיבה, ולצדו המשגיח הגאון רבי ברוך גינדי מירושלים. על המלאכה כולה ינצח הגאון רבי אברהם משה קירשנבוים, בבחינת גדול עומד על גביהם.

המעמד נחתם בשירה וריקודים על הקמת היכל התורה החדש שעתיד להאיר את הצפון כולו.