סעודה רוויית דבקות ושמחה

בין כרמי המושב להיכל הישיבה | סעודת ראש השנה לאילנות המרוממת בתירוש

רגעי הוד והשראה בישיבת "דרכי איש" במושב תירוש לרגל ראש השנה לאילנות • סעודה מרוממת של שבח והודיה, דברי תורה ואווירת אחדות מיוחדת שסחפה את בני הישיבה | צפו בתיעודים (עולם הישיבות)

ט"ו בשבט בישיבת “דרכי איש” במושב תירוש
ט"ו בשבט בישיבת “דרכי איש” במושב תירוש| צילום: צילום: באדיבות המצלם
ט"ו בשבט בישיבת “דרכי איש” במושב תירוש (צילום: באדיבות המצלם)

בישיבת “דרכי איש” שבמושב תירוש נערכה סעודה מרוממת ומלאה הוד והשראה לרגל יום ט״ו בשבט – יום המסוגל להודאה ולהלל.

במהלך הסעודה התאספו תלמידי הישיבה לשעה של התרוממות רוח, דברי תורה ושירה, מתוך חיבור פנימי למשמעותו העמוקה של היום.

בדברים שנשמעו הודגש עניינו של ט״ו בשבט כיום של הכרת הטוב – הן על שפע הפירות שהארץ נותנת והן על החסדים הגלויים והנסתרים שבהשגחת הבורא יתברך.

הסעודה הותירה רושם עמוק על המשתתפים, שיצאו ממנה מחוזקים ומלאי השראה, מתוך תפילה שיזכו להמשיך ולראות ברכה, שפע ופירות טובים – בגשמיות וברוחניות כאחד.

