בישיבת “דרכי איש” שבמושב תירוש נערכה סעודה מרוממת ומלאה הוד והשראה לרגל יום ט״ו בשבט – יום המסוגל להודאה ולהלל.

במהלך הסעודה התאספו תלמידי הישיבה לשעה של התרוממות רוח, דברי תורה ושירה, מתוך חיבור פנימי למשמעותו העמוקה של היום.

בדברים שנשמעו הודגש עניינו של ט״ו בשבט כיום של הכרת הטוב – הן על שפע הפירות שהארץ נותנת והן על החסדים הגלויים והנסתרים שבהשגחת הבורא יתברך.

הסעודה הותירה רושם עמוק על המשתתפים, שיצאו ממנה מחוזקים ומלאי השראה, מתוך תפילה שיזכו להמשיך ולראות ברכה, שפע ופירות טובים – בגשמיות וברוחניות כאחד.