רגשי יגון אפפו השבוע את היכל ישיבת "עמלה של תורה" בביתר עילית, שם התכנסו התלמידים, בוגרים ומוקירי זכרו לעצרת מספד והתעוררות במלאות י"א חודש להסתלקותו של ראש הישיבה ומייסדה, הגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל.

בעצרת נטלו חלק רבני הישיבה לצד ראשי עיריית ביתר עילית ואישי ציבור, שבאו לחלוק כבוד לאיש שהקים מבצר של תורה בעשר אצבעותיו ונקטף בדמי ימיו.

במרכז המעמד נשא דברים ראש ישיבת חברון, הגאון רבי דוד כהן, שעמד על דמותו הייחודית של ראש הישיבה זצ"ל. בדבריו ציין בהשתוממות את כוחו הכביר של המנוח, אשר כבר בגיל 29 – גיל בו רבים אך מתחילים את דרכם – כבר יסד את הישיבה הרמה והפיח רוח של עמל ויגיעה בקרב מאות בחורים.

אחריו נשא דברים המשפיע החסידי הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, אשר בדבריו המלהיבים עורר את הקהל למלא את החלל שהותיר ראש הישיבה בתוספת כוח של התקדשות ועמל התורה, כפי שהייתה משנתו של בעל ההילולא כל חייו.

את מסכת ההספדים חתם בנו וממלא מקומו בראשות הישיבה, הרה"ג ר' ישראל פיינשטיין. בדבריו המרטיטים העלה קווים לדמותו האצילה של אביו ועל האחריות המוטלת על התלמידים להמשיך את המפעל האדיר שהקים אביהם הגדול.