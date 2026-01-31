כיכר השבת
ייסד מבצר של תורה

הקים עולם של תורה בגיל 29: עצרת י"א חודש להסתלקות ראש ישיבת עמלה של תורה

בעיר ביתר עילית ציינו השבוע בהיכל ישיבת 'עמלה של תורה' י"א חודש להסתלקותו של מייסד הישיבה וראש ישיבתה, הגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין | דמעות והתעוררות במשאו של הבן וממלא המקום • תיעוד (עולם הישיבות)

עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)

רגשי יגון אפפו השבוע את היכל ישיבת "עמלה של תורה" בביתר עילית, שם התכנסו התלמידים, בוגרים ומוקירי זכרו לעצרת מספד והתעוררות במלאות י"א חודש להסתלקותו של ראש הישיבה ומייסדה, הגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל.

בעצרת נטלו חלק רבני הישיבה לצד ראשי עיריית ביתר עילית ואישי ציבור, שבאו לחלוק כבוד לאיש שהקים מבצר של תורה בעשר אצבעותיו ונקטף בדמי ימיו.

במרכז המעמד נשא דברים ראש ישיבת חברון, הגאון רבי דוד כהן, שעמד על דמותו הייחודית של ראש הישיבה זצ"ל. בדבריו ציין בהשתוממות את כוחו הכביר של המנוח, אשר כבר בגיל 29 – גיל בו רבים אך מתחילים את דרכם – כבר יסד את הישיבה הרמה והפיח רוח של עמל ויגיעה בקרב מאות בחורים.

אחריו נשא דברים המשפיע החסידי הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, אשר בדבריו המלהיבים עורר את הקהל למלא את החלל שהותיר ראש הישיבה בתוספת כוח של התקדשות ועמל התורה, כפי שהייתה משנתו של בעל ההילולא כל חייו.

את מסכת ההספדים חתם בנו וממלא מקומו בראשות הישיבה, הרה"ג ר' ישראל פיינשטיין. בדבריו המרטיטים העלה קווים לדמותו האצילה של אביו ועל האחריות המוטלת על התלמידים להמשיך את המפעל האדיר שהקים אביהם הגדול.

עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)
עצרת מספד להגאון רבי יוסף זאב פיינשטיין זצ"ל (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בעולם הישיבות

"תקפו כהן" בטבריה

|

מהנופש לישיבה

|

ייסד מבצר של תורה

|

פירות שנשתבחה בהם בני ברק

|

מראות הוד מבית וגן

||
3

ש

לא רק לנושרים:

נחמן שטרנהרץ|מקודם

פרסום ראשון

|

תיעוד נרחב

|

מסורת של שטייגן

||
4

זו הייתה בקשת רה"י

||
2
ש

הביקוש רק הולך וגובר

נחמן שטרנהרץ|מקודם

תורה ומלחמה

||
1
ש

ראיון אולפן שיחולל מהפך

אסף מגידו|מקודם

כבוד התורה ולומדיה

||
9

ניצחון באישון לילה | צפו בתיעוד

||
13

דרמה בהיכל התורה

||
4

זיכרון ושמחה

|

לקיים בנו חכמי ישראל

||
1

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר